Ellerde Titreme Nedir? Belirtileri ve Tedavileri

Ellerde titreme, hiçbir ön belirti – sebep yokken ya da farklı bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. El titremesi hayati tehlike içeren bir rahatsızlık değildir, ancak günlük yaşantımızda bizi zor duruma düşürecek pek çok probleme neden olabilir. Biz de bu yazımızda ellerde titreme neden olur? ve ellerde titreme tedavisi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

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Eller Neden Titrer? Ellerde Titreme Neden Oluşur?

Çoğu insanın elinde hafif bir titreme vardır ve ellerinizi yan yana, avuç içleriniz yere bakacak şekilde düz bir şekilde tuttuğunuzda kolayca anlaşılabilir. El titremesi şiddeti kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber önemli hastalıkların belirtisi olarak gösterildiği durumlarda şiddetli titreme olabilir.

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Ellerde titreme, halk arasında yaygın olarak görülebilen bir hareket bozukluğudur. İstemsiz, ritmik kas kasılmaları titremeye neden olur. Titreme en sık ellerde görülür, bunun dışında kollarda, bacaklarda ve başta da görülebilir.

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Beyni etkileyen hastalıkların büyük bir kısmı genellikle ellerde titremeye neden olabilir. Bazı durumlarda nedeni bilinmese de titreme genellikle nörolojik durumlardan kaynaklanır. Titreme hareket bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

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Titreme aralıklı olarak, sık sık ya da sürekli olarak görülebilir. Titreme bazı durumlarda kendi kendine gelişse de çoğunlukla altta yatan farklı bir sağlık sorununa işaret eder. El titremesi günlük yaşantımızda yazmada – çizmede zorluklara neden olabilir. Ayrıca çatal - kaşık gibi cisimleri tutmada zorluk, elinden düşürme meydana gelebilir.

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Yirmiden fazla titreme çeşidi bulunur, ancak titreme çeşitlerini iki ana başlıkta toplayabiliriz:

Dinlenme Sırasında Titreme: Bu tarz titremeler, kaslar gevşediğinde ve dinlenme durumundayken örneğin eller masanın üzerinde dinlenirken ortaya çıkar.

Hareket Sırasında Titreme: Titremelerin büyük bir kısmı hareket sırasında gerçekleşir. Hareket nedeniyle kaslar kasıldığında kasılan bölgede titreme meydana gelebilir.

El Titremesi Görülen Nörolojik Durumlar

El titremesine neden olabilecek bazı nörolojik durumlar;

Multiple Skleroz (MS): Merkezi sinir sistemi hastalıklarından biri olan MS’de hastalık genellikle hareket merkezinde gelişen bir hasara bağlı olarak titremeye neden olabilir.

İnme: Bir kan pıhtısı, herhangi bir arteri bloke ettiğinde ve kanın beyine ulaşmasını engellediğinde bu tıkanıklık nörolojik olarak kalıcı hasara neden olabilir. Bu hasar ellerde ya da bacaklarda titremeye sebebiyet verebilir.

Travmatik Beyin Hasarı: Beyindeki fiziksel yaralanma sonucunda hareketin koordinasyonunda rol oynayan sinirler zarar görebilir. Bir yaralanma belirli sinirleri etkilediğinde el titremeleri oluşabilir.

Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı olan kişilerin %25'inden fazlasında harekete bağlı titreme ya da dinlenme durumunda yaşanan titreme görülür. Titreme genellikle vücudun bir tarafında başlar ve diğer tarafa yayılabilir. Stresli veya güçlü duygular hissedilen dönemlerde titreme daha yaygın şekilde görülür.

Hareket Bozuklukları: Anksiyete ve depresyon hareket bozukluklarına neden olabilir.

Aşağıda belirtilen durumlar el titremelerine neden olabilecek hareket bozukluklarına örnektir:

Temel Titreme: Temel titreme en yaygın hareket bozuklukları arasındadır ve nedeni bilinmemektedir. Titreme genellikle vücudun her iki tarafını da etkiler, ancak ellerde daha belirgin olabilir. Kişi hareket ederken ve hareketsiz dururken ortaya çıkabilir.

Genetik tremor vakalarının yaklaşık olarak yarısından sorumludur.

Distoni: Distoni, beynin aşırı aktif kasılması nedeniyle vücuda hatalı mesaj göndermesi sonucunda istenmeyen hareketlerini sürekli olarak yapılmasını sağlar. Gençlerde ve orta yaş grubunda herhangi bir kasta meydana gelebilecek distoni durumunun el titremesi geliştirmesi muhtemeldir.

Aşağıdaki sağlık sorunları da el titremesine neden olabilir;

Depresyon

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kalıtsal Ataksi

Frajil X Sendromu

Alkol Kullanımı

Cıva Zehirlenmesi

Hipertiroid

Karaciğer veya Böbrek Yetmezliği

Boyun Fıtığı

Panik – Kaygı

Bazı ilaçlar da el titremesine neden olabilir;

Bazı Astım İlaçları

Amfetaminler

Kafein

Kortikosteroidler

Bazı Psikiyatrik ve Nörolojik İlaçlar

El Titremesi Nasıl Önlenir? El Titremesine İyi Gelecek Öneriler

Hipertiroid gibi altta yatan bir durum titremeden sorumlu ise, genellikle kişi tiroid tedavisi gördüğünde daha iyi olur. Eğer titreme bir ilacın yan etkisi olarak geliştiyse, ilaç değiştirildiğinde sorun ortadan kalkacaktır.

Yaşam Tarzınızı Değiştirin

Kafein ve amfetamin gibi titremeye neden olabilecek maddeleri sınırlamak veya tamamen kullanmamak, titremeyi azaltabilir.

Fizik Tedavi

El titremesini azaltmak adına fizik tedaviye giderek koordinasyonunuzu, dengenizi ve kas kontrolünüzü geliştirebilirsiniz.

Psikolojik Teknikler

Eğer el titremesi psikolojik nedenlerden ya da anksiyeteden dolayı oluşmuşsa, kişi nefes egzersizleri gibi gevşeme tekniklerini uygulamaktan yararlanabilir.

El Titremesi Tedavisi Nasıl Olur? - El Titremesi Tedavileri

Doktorunuz el titremesi tedavisinde ilaç kullanmanızı önerebilir. Çoğu titreme türü doğrudan tedavi edilemez, titremeye sebep olan diğer hastalıkların tedavisi yapılmaya çalışılır. Bunun yanında titreme günlük yaşantınızı büyük ölçüde etkiliyorsa birkaç farklı tedavi yöntemi mevcuttur.

Temel Titreme Tedavisi

Temel titreme tedavisi için, doktorunuz propranolol, metoprolol veya nadolol gibi beta-blokerler reçete edebilir. Ayrıca primidon gibi nöbet önleyici ilaçlar önerebilir.

Parkinson Tedavisi

Doktorlar, ileri vakaları yönetmek için genellikle hastalığa özgü ilaçlar önerirler.

MS Tedavisi

Beta-blokerler, anksiyete karşıtı ilaçlar ve antikonvülsif ilaçlar MS ile ilişkili titremeye sahip olan kişilerin tedavi seçenekleri arasındadır.

Nedeni Belirlenemeyen Titreme Tedavisi

Doktorlar titreme nedenini belirleyemezse, sakinleştirici reçete edebilirler.

Alternatif Tedaviler

Bir kişi ilaca cevap vermezse ve yaşamını önemli ölçüde etkileyen ciddi bir titreme varsa, doktor Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) gibi müdahaleler önerebilir.

Doktorlar, Parkinson, Titreme veya Distoni ile ilişkili titremeleri tedavi etmek de için DBS kullanır.

Kişi yaşlandıkça elleri daha fazla titreyebilir. Bazı ilaçlar, kafein ve anksiyete gibi etkenler de titremeye neden olabilir.

Titreme devam ederse veya kötüleşirse ve günlük aktivitelerin önüne geçerse, en kısa sürede bir nöroloji uzmanına muayene olun.

Ellerde titreme neden olur? sorularına ek olarak el titremesi tedavileri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Siz, el titremesi yaşıyor musunuz? Ya da bu konuda bildikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizleri ve okuyucularımızı bilgilendirmek için yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.