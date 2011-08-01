Kol Titremesi Neden Olur? Sebepleri Nelerdir?

Bu yazımızda kol titremesi neden olur? nasıl geçer? konusundan bahsedeceğiz. Çoğumuzun korkulu rüyası olan kol titremeleri istem dışı gerçekleşen ve sadece kolda olmayan, vücudun çeşitli bölgelerinde; ellerde, ayaklarda, parmaklarda v.b. gibi bölgelerde de karşımıza çıkmaktadır. Kol titremeleri, istem dışı ve belirli aralıklarla gerçekleşir. Kiminin dinlenirken, kiminin ise hareket hâlindeyken titreme belirtilerini gösterir. Eğer ki titremeleriniz sık sık gerçekleşiyorsa mutlaka ama mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Bu durumun altında farklı bir neden yatıyor olabilir.

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Kol Titremesi Neden Olur? (Sebepleri)

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El ve kol titremesinin sebepleri birçok olgudan oluşabilir. İstemsiz kas titremeleri bazen ruhsal ve psikolojik sebeplerden de meydana gelmektedir. Biliyorsunuz birçok hastalığın altında psikolojik sebepler de yatmaktadır. Bu yüzden, her hastalıkta olduğu gibi bu kol titremelerinde de moralimizi yüksek tutmak ilk kuraldır.

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Çoğu kol titremeleri, aşırı ağır kaldıran ve bu işlerde çalışan kişilerde fazlasıyla görülmektedir. Aynı zamanda spor yapan bireylerin fazlasıyla ağırlık çalışmaları da kol titremelerine sebeptir.

Son değineceğimiz kas ve kol titremesine sebep olan sorun ise: Sıvı Kaybı. Bu sorun tek kol ve kas titremelerinde karşımıza çıkmaz. Aslında çoğu hastalığın başı sıvı kaybı yani su eksikliğidir. Doktorların fazlasıyla üzerinde durduğu bu konu fazlasıyla önem arz etmektedir. Sıvı kaybı, vücudumuzun aldığı miktardan daha fazla sıvı kaybı yaşamasıdır. Bundan dolayı su tüketmek bizleri daha zinde hissettirip kas dokumuza ve diğer organlarımıza fazlasıyla fayda sağlamaktadır.

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Kol Titremesi ile Kendini Gösteren Hastalıklar:

Parkinson hastalığı,

hastalığı, Sinir sistemi hastalıkları,

Beyin hastalıkları,

hastalıkları, Hormonal hastalıklar,

Hipertiroidizm.

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Kol Titremesi Nasıl Geçer?

Kol ve kas titremelerini belirli mineral takviyeleri ile azaltabilirsiniz. Tabiî ki de doktorun belirli bir tedavi önerisinin yanında bunları yapmanız çok çok fayda sağlar. Minerallerin, vücuttaki fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi, kas dokusuna güç vermesi v.b. gibi saymakla bitmeyen faydaları vardır.

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Sizler de kas titremeleri sorununu fazlasıyla yaşıyorsanız mutlaka doktorunuzdan vücudunuzun eksik kaldığı minerallerini öğrenip takviye yapabilirsiniz. Kas ve kol titremelerine fayda sağlayacak minerallerden: Potasyum, Bakır, Vanadyum, Demir, Fosfor, Sodyum, Krom titremeleri geçirecek en önemli olan minarallerdir.

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Gelelim bu minerallerin faydalarına...

Potasyum: Sinirler üzerindeki elektrik akımının düzenlenmesinde büyük rol oynar. Aynı zamanda kas dokularında sodyum ile birleşerek su dengesini korur.

Sinirler üzerindeki düzenlenmesinde büyük rol oynar. Aynı zamanda kas dokularında sodyum ile birleşerek su dengesini korur. Bakır: Özellikle vücut çalışan sporcular ve ağır işlerde çalışan kişiler için en önemli mineraldir. Bu mineral kas dokusundaki kan akışını hızlandırmaktadır.

Özellikle vücut çalışan sporcular ve ağır işlerde çalışan kişiler için en önemli mineraldir. Bu mineral kas dokusundaki hızlandırmaktadır. Vanadyum: Çoğumuzun ismini dahi bilmediği bu mineralin, kas dokusunu güçlendirip titremeleri de azaltabileceği bilinmektedir.

Çoğumuzun ismini dahi bilmediği bu mineralin, kas dokusunu güçlendirip titremeleri de azaltabileceği bilinmektedir. Demir: Kaslarımızın da oksijene ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç ise demir mineralinden karşılanmaktadır. Kaslarımıza ne kadar oksijen giderse kollardaki kas dokuları da o kadar güçlenir . Titremeler azalmaya başlar.

Kaslarımızın da oksijene ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç ise demir mineralinden karşılanmaktadır. Kaslarımıza ne kadar oksijen giderse kollardaki kas dokuları da o kadar . Titremeler azalmaya başlar. Fosfor: Vücudumuzda yoğun olarak bulunan bu mineral, kas dokusunu güçlendirip titreme şikâyetlerinizi azaltır.

Vücudumuzda yoğun olarak bulunan bu mineral, kas dokusunu güçlendirip titreme şikâyetlerinizi azaltır. Sodyum: Sporcuların fazlasıyla iyi bildiği bu mineral, kas dokusundaki sıvı dengesini koruyup daha güçlü bir hale getirmektedir.

Sporcuların fazlasıyla iyi bildiği bu mineral, kas dokusundaki koruyup daha güçlü bir hale getirmektedir. Krom: Kas dokusundaki enerji düzeyini artıran ve kas gelişimini de artıran bir mineraldir.

"Kol titremesi neden olur?" konusunda yazdıklarımızla birlikte yukarıda da bahsettiğimiz gibi süreklilik devamında doktorunuza başvurmayı unutmayın. Yani bu durumu ertelememek oldukça önemlidir. Lütfen bu durumu ertelemeyiniz.