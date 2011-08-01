Baş Dönmesi Nedir? Baş Dönmesi Neden Olur?

Baş dönmesi, farklı sebeplerden kaynaklı olarak birçok kişide görülebildiğinden "baş dönmesi neden olur?" gibi sorular sorulabiliyor. İç kulak sorunları, tansiyon problemleri ya da ilaçlar gibi daha birçok baş dönmesi nedeni görülebilmektedir. Biz de bu yazımızda sizler için baş dönmesini tanımladıktan sonra nedenleri hakkında bilgileri vermeye çalıştık.

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Baş Dönmesi Nedir?

Baş dönmesi, hemen hemen herkesin yaşadığı tecrübe ettiği günlük hayatta sık sık şikâyetlerini duyduğumuz rahatsızlıklardan biridir. Etrafımızdaki her şeyin dönüyor gibi olduğu, ayaklarımızın yerden çekildiği gibi durumlara neden olan baş dönmesine tıpta ‘vertigo’ denir.

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Baş dönmesinin farklı farklı tipleri vardır, hangi tip olursa olsun baş dönmesi bir hastalığın belirtisidir. Başlı başına bir rahatsızlıktır, demek yanlış olur. Baş dönmesi gün içerisinde sık sık ya da belirli aralıklarla gerçekleşebilir. Eğer ki uzun süre bu sorunu yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurunuz.

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Baş Dönmesinin Nedenleri Nelerdir?

1.) Meniere

İç kulakta sıvı birikmesine ‘meniere’ denir. Meniere, çok sık görülmeyen bir hastalık olmasıyla birlikte ani krizlerden sonra yaşanan bir durumdur. Bu rahatsızlıktan dolayı baş dönmesi 25-30 dakika sürebilir. Ve bu baş dönmesi ile kulak çınlaması da fazlasıyla yaşanabilir.

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Hatta içinden çıkılamayacak bir duruma bile ulaşabilir. Zaman zaman duyma sıkıntısı da yaşanabilir. İşte bu iç kulakta meydana gelen sıvı birikmesi sizin baş dönmenizin bir nedeni olabilir. Bundan dolayı mutlaka doktorunuza başvurmanızı öneririm.

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2.) İç Kulak Sorunları

İç kulak, çoğumuz için çok da önemli olmayan belki de pek bilgimizin olmadığı ama beynimize sinyaller gönderen önemli bir bölgedir. Eğer ki iç kulakta yaşanan herhangi bir sıkıntı varsa beyne sinyal gitmeyip baş dönmesi problemi yaşanabilir. Görünürde baş dönmesinin bir sebebi yoksa iç kulaktan dolayı kaynaklanıyor olabilir.

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3.) Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV)

Başınızı öne eğdiğinizde, başınızı çevirdiğinizde aniden yaşanan baş dönmesine Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo denir. Bu baş dönmesi birkaç saniye yaşanır. İç kulakta dengemizi sağlayan bazı kristaller vardır, bu kristaller koptuğu zaman beyne sinyal gitmez ve karışıklık meydana gelir. İşte bu karışıklıktan dolayı baş dönmesi sorunu yaşanır. Baş dönmesi ile mide bulantısı ve kusma sorunu da yaşanabilir. Bu sebepten ötürü yavaş yavaş hareket edin ve aniden ayağı kalkmayın.

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4.) Labirentit

İç kulağın ‘labirent’ adı verilen kısmında bazı virüslerin orada tahrişe ve iltihaba neden olmasından dolayı baş dönmesi sorunu yaşanabilir. Genelde kulak ve üst solunum yolları iltihabından kaynaklanabilir. Baş dönmesi ile birlikte yüksek ateş ve kulak ağrısı da yaşanabilir. Özellikle sigara, alkol gibi alışkanlıklarınız var ise bu hastalığı fazlasıyla tetikler. Aynı zamanda stres ve üzüntüden de uzak kalmanızı öneririm.

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5.) Vestibüler Bozukluklar

Diğer adı ise ‘Denge Siniri’dir. Denge siniri, sinyallerin iç kulaktan beyne iletilmesinden sorumludur. Beyne iletilemeyen sinyaller baş dönmesine neden olabilir. Bu durumda şiddetli bir baş dönmesi yaşanır. Birkaç gün içerisinde düzelebilir.

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6.) Tansiyon Sorunları

Bazı tansiyon sorunlarından dolayı beyne yetersiz kan ve oksijen gitmesi sonucu baş dönmesi problemi yaşanabilir. Hipertansiyon ve şeker hastalığı olan kişilerde fazlasıyla baş dönmesi sorunu olur. Özellikle güneşli alanda çok durmak, uzun süre aç kalmak gibi durumlar baş dönmesini fazlasıyla tetikler.

7.) Travmalar

Yaşanan bazı kazalar, düşme vb. gibi kafa travmaları baş dönmesine yol açabilir. Bu talihsiz kazalarda alınan sert darbeler iç kulağa zarar verir. Ve belki ilk zamanlarda etkisini göstermeyen bu sıkıntılar zamanla ortaya çıkabilir. Bu yüzden zaman zaman doktorunuzla tetkiklerinizi kontrol etmekte fayda vardır.

8.) İlaçlar

Kullandığımız bazı ilaçlar ağrılarımızı dindirse de baş dönmesi gibi bir yan etki yapabilir. Bu yüzden kullandığınız ilaçların mutlaka prospektüslerini okuyarak kullanınız. Eğer kullandığınız ilacı sürekli kullanmak zorunda iseniz doktorunuza başvurup alternatif bir ilaç isterseniz sizin için daha iyi olacaktır.

Baş dönmesi ve baş dönmesi nedenleri hakkındaki bilgileri sizlerle paylaştık. Her zaman söylediğimiz gibi baş dönmesinin geçmesini beklemeyin direkt doktorunuza başvurunuz. Baş dönmesi, bir hastalık değildir sadece herhangi bir hastalığın belirtisidir. Hastanede yapılan belirli tetkiklerden sonra eğer genel sorunun iç kulakta olmadığı ortaya çıkarsa doktorunuz sizi farklı bölümlere yönlendirecektir. Sağlıklı ve güzel günlere...