Johan Vilhelm Snellman Kimdir? Hayatı, Sözleri, Eserleri

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; "Johan Vilhelm Snellman kimdir?" 12 Mayıs 1806 tarihinde İsveç'in başkenti Stokholm'de, Kristian Henrik Snellman adında bir gemi kaptanı olan babanın ve Maria Magdalena adında ev hanımı olan annenin bir oğlu olarak dünyaya gelen Snellman, Fin kültürünü yükseltmek için canla başla çalışan büyük bir alim, derin bir filozof ve meşhur bir siyaset adamıdır. En çok tanınan yönü ise Finlandiya'nın yükselişinde "Halk Öğretmeni" olmasıdır.

AYRICA: Hayallerimizi Gerçekleştirmek için Ne Yapmalıyız? Yol ve Yöntemler

1808-1809 yılları içerisindeyken Finlandiya'nın Rusya tarafından işgal edilmesi ve yarı bağımsız dükalığın kurulmasıyla birlikte Snellman ailesi, 1813'te Finlandiya'nın Orta Ostrobotniya bölgesinin merkezi olan Kokkola şehrine taşınmıştır. 1814 yılında ise annesi dünyaya gözlerini yummuştur.

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

Johan Vilhelm Snellman Hayatı

AYRICA: Tutku Nedir? Tutku ve Başarı Arasındaki Ortak Noktalar

Akademik çalışmalarını Hegel üzerine yoğunlaştırmasıyla beraber 1835 senesinde ders vermek için Helsinki Üniversitesi'ne davet edilen Snellman, burada Johan Ludvig Runeberg ve Elias Lönnrot ile yaptığı çalışmalar ile kuşağının ünlü Fennomanları arasında yerini aldı ve dersleri kısa sürede popüler oldu.

Ancak her başarının göze battığı zamanda, 1838'de üniversitenin devlet kontrolüne alınmasıyla birlikte Snellman'nın dersleri geçici olarak kaldırıldı. Bu nedenle de Snellman, Finlandiya'dan ayrıldı ve 1839 - 1842'de İsveç ve Almanya'da yaşadı.

Helsinki'ye geri döndüğü yıllarda üniversiteye tekrar dönemese de Finlandiya'nın Kuzey Savonya bölgesinin merkezi olan Kuopio'da bir okulda müdürlük yaptı. Bu dönemde İsveççe olarak yayınladığı Saima gazetesinde, eğitimin İsveççeden Finceye çevrilmesini istemekle birlikte Fin kültürünün desteklenerek yükseltilmesini savundu.

Bu sefer de 1846 yılında hükümet tarafından Saima gazetesi kapatıldı. Helsinki Üniversitesi'ne profesörlük başvurusu yapsa da reddedildi ve Kuopio'dan ayrılarak Helsinki'ye kesin dönüş yaptı.

1855 yılına kadar Snellman, Çar Nicholas vefat edinceye dek zor ekonomik şartlar geçirse de Çar öldükten sonra tekrar kendi yazılarını yayınlama fırsatı buldu ve 1856'da Helsinki Üniversitesi'ne profesör olarak atandı, 1863'te ise Finlandiya Parlamentosu'nda senatör olarak görev yaptı.

AYRICA: Kitap Okumayı Sevdiren 20 Söz

Başarıları ile yükselmeye devam eden Johan Vilhelm Snellman, Maliye Bakanı oldu ve 1865'te Finlandiya'nın kendi para birimi olan Markka'yı hizmete sundu.

AYRICA: Kitaplardan Anlamlı Alıntılar - Güzel Alıntı Cümleler - 1

Hayatının diğer yanlarına nazaran Snellman, en çok Finlandiya'yı kalkındırmak için aydınlar ile yaptığı "Halk Öğretmeni" sıfatıyla tanındı ve bataklık memleketini beyaz zambaklar ülkesine dönüştürdü. Bugün bile milliyetçi hareketlerde onun izi ve fikirleri hissedilmekte ve anılmaktadır.

AYRICA: Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmak İsteyenlere Tavsiyeler

Grigory Petrov tarafından kaleme alınan Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitap, Snellman'ın hayatını ve yaptıklarını konu almakta olup, hem Türkiye'de hem de Bulgaristan'da büyük beğeni toplamıştır.

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle tüm askeri okullarda okutulması zorunlu tutulmuştur. Kitabın kapağında da "Atatürk'ün askeri okullarda okutulmasını tavsiye ettiği kitap" şeklinde bir açıklama geçmektedir. Biz de bu kitabı okumanızı tavsiye ediyoruz.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (1)

Johan Vilhelm Snellman, 4 Temmuz 1881'de Danskarby'de vefat etmiştir. Finlandiya'da her yıl "12 Mayıs Snellman Günü" olarak kutlanmaktadır.

AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)

Johan Vilhelm Snellman Sözleri

Snellman'ın görüşlerine göre Finlandiya daima Rusya ve İsveç'in işgal etme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Güçlü komşuları geçmek için tek yol onlardan kültürce üstün olmaktır. Bu yönde de, birçok sözünde bunu dile getirmiştir.

"Ne zaman bizim küçük milletimiz kendi büyük komşularından daha yüksek bir medeniyete sahip olursa, o zaman tehlike bertaraf edilmiş olur."

"Aydın olmak, modaya uygun elbise, şapka ya da kolalı gömlek giyinmek demek değildir. Aydınlar, milletin beynidir. Millet sizi iyi bir eğitim sonrası, iyi ve yüksek maaşlar alıp, akşamları kahvehanelerde iskambil veya domino masasının başına geçip eğlenesiniz diye okutmamıştır. Böyle yapanlar gerçek aydın değildir. Onlar aydınların küflenmişidir."

"Köylülere, işçilere ve kasaba halkının aşağı tabakalarına nasıl daha iyi yaşanır, bunu gösteriniz!"

"Millete hayatın kıymetini bilmesini ve muhafaza etmesini öğretiniz. Çorak vatanımızda da her bir köylü ve işçinin daha rahat, daha sağlıklı ve daha makul bir hayat yaşayabileceğini anlatınız."

"Mutlu bir aile kavramının nasıl kurulabileceğini öğretiniz. Erkek ve kadının birbirlerine nasıl davranacaklarını ve çocuklara nasıl terbiye verilmesi gerektiğini anlatınız."

Fin kültürünü yükseltmek için bu sözleriyle aydınları eğiten Snellman, onlara daima eğitici bir rol üstlenmeleri gerektiğini söylemiş ve en yoksul kömürcü, kantarcı ve hizmetçi dul kadın da olsa, bütün Fin milletinin fertleri, sizin erkek ve kız kardeşlerinizdir, demiştir.

"Bütün memleketi sulamak için birkaç dere yetmez. En ücra yerlerin bile, göl, pınar veya dere gibi bir su kaynağına ihtiyaçları vardır. Milletin manevi susuzluğu da buna benzer. Her yerde milletin kana kana içebileceği canlı ve taze pınarlar bulunmalıdır."

"Fedakarlıklar yapacağız, içimizden kurbanlar vereceğiz. Bu zorunludur, kaçınılmazdır."

"Vatan için yaşamak, vatanın ilerlemesine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir."

Johan Vilhelm Snellman Eserleri

"Läran om staten" (Devletin işleyişi) - 1842

Kimdir başlıklı yazı dizimizin bugünkü içeriği Johan Vilhelm Snellman kimdir? idi. Yazar ya da kitaplarıyla ilgili belirtmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.