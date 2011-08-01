Johan Ludvig Runeberg Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı: Johan Ludvig Runeberg kimdir? 5 Şubat 1804 tarihinde Bothnia Körfezi kıyılarında yer alan Jakobstad, Finlandiya'da dünyaya gelen Johan Ludvig Runeberg, Finlandiyalı-İsveçli bir lirik ve destan şairidir. Sekiz yaşındayken okula gitmek için Finlandiya'nın Kuzey Ostrobotniya bölgesinin merkezi olan Oulu şehrine gönderilen ve amcasında kalan Runeberg, ileriki yaşında Finlandiya'nın ilk üniversitesi olan Turku Kraliyet Akademisi'nde çalışırken Johan Vilhelm Snellman ve Zacharias Topelius ile arkadaş oldu. Üniversite yıllarındaki çalışmalarında Latin ve Yunanca klasik dilleri üzerine yoğunlaştı.

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Johan Ludvig Runeberg Kimdir?

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Runeberg'in kaleme aldığı ve daha sonra Fredrik Pacius tarafından bestelenmiş olan Vårt land şiiri, Paavo Cajander tarafından Fince diline "Maamme" olarak çevrilerek, Finlandiya'nın ulusal marşı olmuştur. Ayrıca Runeberg, Fin Lutheran ilahisinin modernleştirilmesinde de rol alıp, yeni baskı için birçok metin üretmiştir.

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1830'da Imperial Alexander Üniversitesi'nde öğretmenlik yapan şair, öğretmenliğini 1831-1836 yılları arasında da Finlandiya'da yer alan Helsingfors Lyceum lisesinde sürdürdü. 1837-1857'de de Porvoo Spor Salonu'nda Latin edebiyatı profesörü olarak çalıştı. Şiirlerinin çoğunda Finlandiya'nın kırsal yaşamını konu almıştır. Bunların en bilineni ise Bonden Paavo (Çiftçi Paavo)'dur.

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Şiir ve roman yazarı olan ikinci kuzeni Fredrika Runeberg ile evlenen şair, en büyük oğulları heykeltıraş Walter Runeberg dahil sekiz çocuğun ebeveynleriydi. Helsinki Esplanadi parkının ortasında bulunan heykeli, oğlu Walter Runeberg tarafından yapılmıştır.

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6 Mayıs 1877'de Porvoo, Finlandiya'da hayatını kaybeden şair, Finlandiya halkı tarafından her 5 Şubat'ta "Runeberg Günü" olarak anılmaktadır.

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Johan Ludvig Runeberg Eserleri

Finlandiya'nın ulusal marşı Maamme

Bonden Paavo (Çiftçi Paavo)

İdealist şiir Älgskyttarna (Elk Hunters, 1832) ve epik Kung Fjalar (Kral Fjalar, 1844)

1848-1860'da yazılmış olan ve en büyük Fin destanı olarak kabul edilen Fänrik Ståls Sägner

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