Elias Lönnrot Kimdir? Hayatı, Eserleri

Kimdir kategorisinin bugünkü yazısı; Elias Lönnrot Kimdir? 9 Nisan 1802 tarihinde Sammatti, İsveç'te dünyaya gelen Lönnrot, Fin fizikçi, filolog ve şairdir. Finlandiya'nın ulusal destanı Kalevala'yı ortaya çıkarmasıyla tanınan Elias Lönnrot, bunu da en çok Finlandiya, Karelya, Kola Yarımadası ve Baltıklar'da gerçekleştirilen keşif gezileri sırasında halk ile etkileşime geçerek gelenekleri doğrultusunda toplanan kısa halk şarkıları ve şiirleri derleyerek yapmıştır.

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Elias Lönnrot Kimdir?

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Turku Kraliyet Akademisi'nde edebiyat üzerine master yapan Lönnrot, ne yazık ki, ilk yılında meydana gelen büyük Turku yangınına şahit olmuştur. Yangın sonucunda üniversitenin büyük zarar görmesiyle, Finlandiya Grandüklüğü'nün idari merkezi olan ve şu anda Finlandiya'nın başkenti olan Helsinki'ye taşındı ve Lönnrot, tıp fakültesine devam ederek 1832'de mezun oldu.

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Doktor olarak Doğu Finlandiya'da bir şehir olan Kajaani'de göreve başlayan Elias Lönnrot, bu görevini önceki meslektaşının buradaki kıtlık ve haşere zamanı yaşadığı zorluklardan istifa etmesiyle elde etti. Zor geçen bu zamanlarda hastanenin olmayışı ve yaklaşık 4.000 insana bakmaya çalışması Lönnrot'un çalışmalarını daha da karmaşıklaştırdı.

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Fin diline oldukça tutkulu olan Lönnrot, 1827'den itibaren Fin dili hakkında yazmaya başladı ve halk içerisinde daha çok vakit geçirerek, halk hikayeleri toplamaya başladı. 1831'de de kurucu üyeliğini yaptığı Finlandiya Edebiyat Derneği kuruldu. Yıllarca yaptığı çalışmaları neticesinde 1853'te Helsinki Üniversitesi Fin Edebiyatı kürsüsüne randevu alarak, Finlandiya'nın sözlü geleneklerini korumadaki rolüyle tanınmıştır.

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Fin çevirilerinden birçoğu Lönnrot'un kendisi tarafından yapılmış olup, Finlandiya'da geleneksel Fin şiiriyle ilgili engin bilgisi, onu Finlandiya'da kesin bir otorite haline getirdi.

19 Mart 1884 (81 yaşında) tarihinde Sammatti, Finlandiya Grandüklüğü'nde hayata gözlerini yuman Elias Lönnrot, anılma olarak Finli grafik sanatçısı Erik Bruun tarafından 500 markka banknotta bir motif olarak kullanılmıştır. Ayrıca 2002 yılında bir hatıra parası basılmıştır.

Elias Lönnrot Kitapları

Kantele (1829 - 1831) - Fin geleneksel enstrümanı

Kalevala (1835 - 1836)

Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri (1839)

Kanteletar (1840)

Sananlaskuja (1842) - Atasözleri

Kalevala'nın genişletilmiş ikinci baskısı (1849)

Finsk-Svenskt lexikon (1866 - 1880) - Fince-İsveççe sözlük derlemesi

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