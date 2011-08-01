İnternet Sitesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Günümüzde İnternet sitesi olmayan insan kaldı mı? Artık İnternet devrinde yaşıyoruz ve kendinizi etkili bir biçimde ifade edebilmeniz için, kendinize özel bir internet sitesi oluşturmanızda fayda var. Böylelikle, potansiyel binlerce insana karşı yönelmiş olacaksınız. Ancak elbette bunların hepsi zamanla olacak şeyler.

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Önemli olan sabırlı olmak ve çalışmaktır. Peki, bir internet sitesinde bulunması gerekenler nelerdir hiç merak ettiniz mi? Dilerseniz, içeriğimizde bu konuyu işliyor olacağız ve yeni bir internet sitesi oluştururken dikkat etmeniz gerekenler için faydalı bir ipucu listesi olacaktır diye düşünüyoruz. Umarız faydalı olur.

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Bir İnternet Sitesinde Olması Gerekenler Nelerdir?

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Anlamlı bir domain: Evet, web sitenizin akılda kalıcı olması oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile seçeceğiniz domain (alan adı) ne kadar akılda kalıcı olur ise, bir o kadar iyi olacaktır. Web siteniz için kısa, anlamlı ve Türkçe karakter içermeyen bir alan adı seçmeniz yerinde bir tercih olacaktır. Ayrıca elbette domain alacağınız firmaların da kaliteli olmasına özen göstermenizde fayda var.

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Sağlıklı bir altyapı: Altyapı bu işin en önemli kriteridir. Yani bir internet sitesinde olması gereken en önemli şey, sağlam bir altyapıya sahip olmasıdır. Bu yüzden Hosting veya Sunucu tercihinizi iyi yapmanız gerekiyor. Kendinize hızlı, Türkiye lokasyonlu ve sağlıklı güvenlik donanımına sahip bir altyapı tercih etmenizde fayda bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye lokasyonlu bir altyapı tercih etmeniz, ping sürelerinin de düşük olmasını sağlayacağı için, bu durumda web siteniz daha hızlı olacaktır.

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Güzel bir tasarım: Web sitenizin, ziyaretçileriniz karşısında nasıl bir imaj bırakacağı oldukça önemli bir veridir. Dolayısı ile tasarımınızı oldukça minimal (sade) ve bir o kadar da profesyonel tasarlamaya özen göstermelisiniz.

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Eğer bu yönde bilginiz yok ise, ücretli olarak yardım alabilirsiniz. Ancak benim sizlere tavsiyem, kendinizi HTML, CSS, PHP, JavaScript ve jQuery konusunda geliştirir iseniz, oldukça güzel fonksiyonları olan bir tasarım geliştirebilirsiniz.

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Alâkasız, saçma olan eklentileri kullanmamaya da özen gösterin. Wikipedia benzeri sade ve işiniz ile paralel bir tasarım geliştirmenizde fayda var. Yani göz yormayan, göze güzel gelen ve gereksiz araçların bulunmadığı bir tasarımdan bahsediyorum.

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Kolay bir kullanım: Web sitesi içerisinde navigasyon yapısı oldukça önemlidir. Yani insanların sitenizde kaybolmaması gerekiyor. Bu yüzden web sitenizin temel işlevsel özelliklerini ne kadar anlaşılır yapar iseniz, bir o kadar iyi olacaktır.

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Bu yüzden web sitenizdeki navigasyonu doğru bir biçimde ayarlamaya özen gösterin. Karmaşık eklentiler veya özellikler eklemek yerine, yalnızca yeterli olan eklentileri kullanmaya tercih etmeniz, hem hız hem de kullanım açısından faydalı olacaktır.

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Kurumsal bir tavır: İnsanların size güvenmesi için ne olursa olsun, kurumsal bir tavır sergilemeye özen gösterin. Bu yüzden "Hakkımızda, İletişim, Gizlilik Politikası" gibi sayfaları oluşturmaya özen gösterin ve bu sayfaların içerisinde doğru ve uzun bilgiler yazın. Ne kadar ciddi bir yaklaşım sergiler iseniz, ziyaretçilerinizin sizin sunduğunuz bilgilere güvenme olasılığı da bir o kadar artmış olacaktır.

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Güncel içerikler: En önemli nokta budur. İnternet sitenizin konusu ne olursa olsun, içerik olmazsa olmazdır. Bu yüzden blogunuz veya e-ticaret siteniz için, her gün güncel içerik girmeye özen göstermelisiniz.

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Böylelikle insanlar sizi takip edecek ve güncel içerik ürettiğiniz için, insanların takibi devamlılık sağlayacaktır. İçeriklerinizde SEO uyumlu makaleler kaleme almaya özen göstermeniz yerinde olacak olup, görseller ve videolar kullanarak etkileşimli bir içerik ortamı yaratabilmektesiniz. Her gün en az 1 adet içerik üretmeniz bile kesinlikle önemli bir veridir.

Sonuç olarak, bir web sitesinde bulunması gerekenler listesi detaylandırıldığında daha da kabarık olabilir. Ancak biz genel olarak olması gerekenleri paylaşmaya özen gösterdik. Eğer kalıcı, geleceği olan bir proje oluşturmak istiyor iseniz, bu maddelere dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır. Eğer sizin de farklı düşünceleriniz var ise, yorum göndererek herkes ile paylaşabilirsiniz.

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