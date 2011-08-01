Günümüzde birçok insanın internet sitesi veya bir blog sitesi mevcut. Dolayısı ile ne olursa olsun bilgisayarınızdaki veya projelerinizdeki verilerinizi yedeklemeniz büyük önem arz etmektedir. Peki, veri yedeklemenin önemi nedir? Bu konu, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olup, bizler de içeriğimizde bu konuya odaklanmaya çalışacağız. Daha sonra pişman olmamak adına ve keşke dememek için ne olursa olsun, veri yedeklemeye özen göstermelisiniz.

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Veri Yedeklemenin 3 Madde ile Önemi

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1) Yanlışlıkla verilerinizi silebilirsiniz. Hepimiz insanız. Ancak bu gibi durumlarda veri yedeklemek çok önem arz ediyor olup, dolayısı ile yanlışlıkla verilerinizi sildiğiniz takdirde, geri döndürmek için, verilerinizi kurtarmak için yedeklerinizi kullanabilirsiniz. Eğer veri yedeklemezseniz, böyle bir şansınız olmayacaktır. Ancak verilerinizi düzenli olarak yedeklerseniz, en azından bu yönde kafanız ağrımayacaktır.

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2) Bazen saldırganlar tarafından verileriniz ele geçirilebilir. Bu gibi durumlarda mevcut verilerinizin, sağlıklı olan hâlini, kurtarmak için yedeklerinizi kullanabilirsiniz. Eğer yedekleme yapmazsanız, ortada kalabilirsiniz. Ancak yedekleme yapmanız durumunda, en azından verilerinizi birkaç gün gecikmeli de olsa geri yükleyebilmektesiniz.

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3) İnternet siteniz var mı? Var ise, şu şekilde bir bilgi verelim. Hackerlar artık durduk yere de olsa saldırı yapabiliyor. Bu saldırıların hepsi DDoS değil, veri kaybına neden olabilecek hack girişimlerini de kapsıyor. Dolayısı ile bu gibi durumlar için korkmamak adına, emeklerinize değer veriyorsanız, örnek olarak her hafta yedekleme yapmanızı tavsiye edebiliriz.

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Sonuç olarak, veri yedeklemek kesinlikle üzerine düşünülmesi gereken bir olgudur. Veri yedeklemenin önemi mutlaka bilinmelidir ve ben ne olursa olsun, sorun yaşamam denmemelidir. Yani tüm olasılıkları düşünerek hareket edin, bilgisayarınızdaki yedeklerinizi ve sitenize ait yedeklerinizi daima birkaç lokasyonda bulundurun. Yani sadece bilgisayar üzerine değil, birkaç flash-bellek üzerine de yazdırmayı unutmayın.

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