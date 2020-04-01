Blog Konusu Ne Olabilir? Örnekler ve Öneriler

Gerek para kazanmak, gerek hobi olarak blog yazarlığı yapmak istiyorsanız, blog konusu bulmakta zorlandığınız olmuş olabilir. Öyle ki, internet üzerinden blog konusu ne olabilir? ya da blog konusu önerileri şeklinde sıkça aramalar yapılmaktadır. Yani beğenilecek ve takip edilecek bir blog konusu bulmak oldukça zor. Ancak buradaki en önemli nokta, hangi konularda yazabileceğinizi belirlemenizdir. Yani ne gibi konularda sıkılmadan yazabilirsiniz ve içerik üretebilirsiniz? İşte, o konuda blog oluşturmanız en doğrusu olacaktır.

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Sadece para kazanmak için bir blog açtığınız zaman, bu zamanla sıkıcı olacaktır. Bu yüzden severek içerik üretebileceğiniz bir blog konusu belirlemeniz, uzun vadede daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden kendinize en uygun olan bir konu belirlemeniz daha verimli olacaktır. Bu bağlamda, blog konusu olarak birtakım blog fikirlerini aşağıda belirtiyor olacağız. Hangisi size uygun ise, blogunuzu ilgili konu doğrultusunda oluşturabilirsiniz.

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Blog Konusu Örnekleri Nelerdir?

Teknoloji ve İnternet: Günümüzde belki binlerce teknoloji, internet ve sosyal medya üzerine blog olabilir. Ancak daha özgün ve kaliteli içerik üreterek, rakiplerinizi geçebilirsiniz. Bu yüzden teknoloji haberleri veya sosyal medya yenilikleri üzerine güncel bir blog açmayı düşünebilirsiniz.

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Moda ve Güzellik: Evet, kadınlar İnternet'i oldukça aktif kullanıyor. Bu yüzden, iyi bir ekibiniz varsa moda sektörüne giriş yapabilirsiniz. Yani moda, güzellik, cilt bakımı, kıyafetler, saç bakımı gibi konular çerçevesinde içerikler kaleme alabilirsiniz. Ancak alıntı içerik olmaması daha iyi olacaktır.

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Müzik: Eğer müzik kulağınız iyi ise, müzik üzerine bir blog oluşturabilirsiniz. Veya tamamen müzik haberlerinin yer alacağı bir blog da olabilir bu. Kendi bilgi ve deneyimlerinizi aktarabilir, müzik üzerine geniş içerikli bir blog oluşturabilirsiniz.

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Oyun: Birçok genç İnternet üzerinde oyunlar hakkında araştırma yapıyor. Bu yüzden dilerseniz, oyun haberleri veya oyun incelemeleri konusunda kaliteli bir blog oluşturabilirsiniz.

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Kişisel Gelişim: Motivasyon üzerine insanların çok araştırma yaptığını artık dile getirebiliriz. Bu yüzden motivasyon videolarının ve kişisel gelişim içeriklerinin yer aldığı derli toplu bir blog oluşturabilirsiniz. Filmlerden sahneler veya motive edici replikler paylaşarak içerik oluşturabilirsiniz.

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Otomobil: Birçok otomobil tutkunu var. Dolayısı ile arabalar üzerine bir blog oluşturmayı düşünebilirsiniz. Yani otomatik haberleri, incelemeleri veya fotoğrafları gibi geniş içerikli bir otomobil blogu oluşturabilirsiniz. Yabancı kaynakları inceleyerek, çeviriler yapabilir ve ülkemizde olmayan içerikler de sunmayı düşünün.

Sonuç olarak, blog konusu önerileri hakkında daha dile getirilebilecek birçok konu başlığı olabilir. Yani "blog konusu ne olabilir?" diye düşünüyorsanız, yukarıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz. Veya tamamen kişisel blog oluşturmayı düşünebilirsiniz. Tercih sizin. Ancak ne olursa olsun, güncelleyebileceğiniz ve içerik üretebileceğiniz bir blog konusu seçmenizde fayda olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerektiğini unutmayın. Sizin bildiğiniz farklı bir blog konusu var mı?