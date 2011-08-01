Hangi Dinlerde Ölüler Yakılıyor? Ölülerin Yakıldığı Ülkeler

Ölülerin yakılması hadisesi neredeyse insanlık tarihi ile eşit olan bir uygulamadır. Din bakımından da bazı inançlarda ölülerin yakılması durumu vardır. Bazılarında da farklı farklı ritüeller mevcuttur. İslam dininde ölülerin yakılması gibi bir uygulama olmamakla birlikte, ölülerin gömülmesi emredilmiştir. "Ölüler nasıl yakılıyor?" ve "hangi dinlerde ölüler yakılıyor?" soruları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

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Ölüler Nasıl Yakılıyor?

Krematoryum olarak adlandırılan makine, ölülerin yakılması için kullanılan bir sistemdir. İlk büyük krematoryum 1875 yılında Albert Keller tarafından Milan'da kurulmuş ve ilk yakılan ceset de kendisinin cesedi olmuştur. Bir ölünün krematoryumda yakılması belli aşamalardan geçerek gerçekleşmektedir.

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Öyle ki, açık alanda ölünün yakılması ile bu makine içerisinde yakılması farklıdır. Çünkü bazı ritüellerde görülen açık alanda yapılan yakma törenlerinde ölünün kemikleri ortadan kalmaz. Ancak krematoryumda yakılan ölüler tamamıyla toz hale gelmektedir.

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850 derece gibi çok yüksek sıcaklıkta 45 dakikalık bir sürede yakma işlemi yapılan krematoryumda, yakma işlemi sonrasında da kalıntılar, bir öğütücü işleminden geçirilerek tamamıyla toz hale getirilir.

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Sonrasında ise açığa çıkan küller, büyük vazolar içerisine konarak teslim edilir. Ölen yakınının küllerini alan varisleri inançlarına göre isterse saklarlar, isterse gömerler ya da ölü için önemli bir bölgeye serpiştirirler.

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Hangi Dinlerde Ölüler Yakılıyor? - Hinduizm

Hindistan'da yoğun bir şekilde bulunan Hinduizm inanışında kişinin ölümünden sonra yakılması durumu önemlidir. Bu inanışa göre bazıları ölülerini, yakma törenlerine süslü kıyafetleriyle hazırladıktan sonra toplu bir şekilde nehir kıyısında yakım işlemini gerçekleştirirler.

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Öncesinde törenler yapıldıktan sonra ölünün ayakları nehirde yıkanır ve temiz elbiseleriyle yatağına yatırılır ve üzerine çiçekler konur. Ardından büyük çıraların dizilmesi ile ölülerin yakma işlemi uygulanır. Bu ölü yakma inanışı ile ölülerin günahlarından arındığına inanılmaktadır.

Ancak bu işlemin nehir kenarında açık şekilde ve toplu olarak yapılmasıyla, aşırı duman oluşumu ve kötü kokuların yayılması görülmektedir.

Hangi Dinlerde Ölüler Yakılıyor? - Hristiyanlık

Hristiyanlık dininin çeşitli mezheplerine göre ölü yakma işlemi farklılık göstermektedir.

Koyu katolik mezhebindekiler, ölülerini yaktıktan sonra vazo içerisinde saklarlar. Çünkü katoliklere göre ölüler yakıldıktan sonra külleri saçılmamalı ve saklanmalıdır.

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Protestan mezhebindekiler içinse ölülerin yakılması sonrasında külleri istedikleri yere dökülebilir. Bu hareketle ölünün özgür bir ruh olarak gezdiğine inanılır.

Hangi Dinlerde Ölüler Yakılıyor? - Musevilik

Yahudilerin çoğunlukta bulunduğu Musevilik inancına göre de İslam dininde olduğu gibi ölümden sonra tekrar dirilmeye inanıldığından ölü yakmaya karşı çıkılır ve ölüler gömülür.

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Ancak bazı Musevi inancında olanlar, ölü gömme işlemi yerine, ölülerin yakılmasını tercih etmektedirler.

Hangi Dinlerde Ölüler Yakılıyor? - Budizm

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve sonrasında da Güneydoğu ve Doğu Asya’da yayılmış olan Budizm, dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir.

Budist inancındaki insanlar ölü yakma törenlerini daha çok dağ eteğinde ya da Ganj Nehri kenarında gerçekleştirirler. Dünya geneli olarak baktığımızda insanların üçte birinin ölüleri yakma inancında olduğu düşünülmektedir. Bu da oldukça yüksek bir sayıdır.

Bu yazımızda internet üzerinde sorulan "ölüler nasıl yakılıyor?" ve "hangi dinlerde ölüler yakılır?" soruları için yanıt aradık. Bu konuda farklı düşünceleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

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