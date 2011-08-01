Dünyanın yeni yedi harikası, İsviçre'de bulunan "New7Wonders Vakfı" tarafından 2000 yılında başlatılan yarışma ile belirlenmiştir. Yaklaşık 6 yıl boyunca oylanan yarışmaya 21 finalist kalmıştır. 100 milyona yakın kişi internet üzerinden oylamaya katılmıştır. İlk yarışmada önce antik dönemden önemli eserler oylamaya katılmıştı. 2000 yılında ise tekrar bir oylama yapılmıştır. Oylama 7 Temmuz 2007'de son erdirilmiştir.

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O seçilen yeni 7 dünya harikaları: Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Kurtarıcı İsa Heykeli, Machu Picchu Antik Kenti, Chichen Itza Piramidi, Kolezyum ve Tac Mahal'dır.

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Ne ilginçtir ki bu yarışma sonuçlarında Türkiye’den herhangi bir mimar/eser seçilmemiştir. En son düzenlenen yarışmada ilk 21 aday arasına ise "Ayasofya Müzesi" de girmiştir. Ama ilk 7 aday içerisinde olmadığı için kabul edilmemiştir. Zaten liste içerisindeki harikalara dikkat ettiğimizde sadece doğu ülkelerinin eserlerini görmekteyiz.

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Dünyanın Yeni Yedi Harikası Nedir ve Nerededir?

1.) Tac Mahal

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Mimari, aslında bir Babür hükümdarının aşkı için yapılmıştır. Bu duyguyla yapıldığından ötürü dünyanın en büyük ve en güzel anıtı olarak bilinir ve kabul edilir. Hindistan'ın Agra kentinde bulunmaktadır. Türk-İslam mimarisinin en gözde eserlerinden biridir. En önemli özelliklerinden biri ise geceleri aydan daha parlak bir görünüme sahip olmasıdır.

Yapıt, Babür İmparatorluğu'nun hükümdarı olan Şah Cihan tarafından ülkeye Türk mimarlar getirilerek yaptırılmıştır. Bu Türk mimarı ise, Mehmet İsa Efendi'dir. Aynı zamanda kendisi Mimar Sinan'ın talebesidir. Mimari yapıdaki yazıları yazan ise yine bir Türktür ve adı ise Hattat Serdar Efendi'dir.

Dünyada aşk için dikilen en güzel mimari diyebiliriz. Şah Cihan'ın büyük bir aşk ile baktığı eşine, vefat edince onun anısına yaptırdığı bir yapıttır. Yapımı tam 22 yılda tamamlanmıştır. Tek Hindistan'ın değil tüm Dünya'nın en çok ve merak edilen yapıtlarından biridir.

2.) Kolezyum

Roma'da bulunan yapıt, en turistik bölgelerden biridir. Yapının aslında gerçek adı rivayetlere göre Amphitheatrum Flavium'dır. Bu ismi almasındaki sebep ise Flavium Hanedanlığı döneminde yapılmış olmasıdır. Yapımına M.S. 72 yılında başlanmıştır. Yapı tamamlandığında 100 gün 100 gece törenler yapılmıştır. İmparator Vespasian tarafından yaptırılmıştır. Titus tarafından da açılışı yapılmıştır.

Toplamda 55.000 izleyicinin tiyatro izleyeceği bir yapıttır. İlginç bir durum ise eskiden burada oynanan tiyatroları izlemeye gelenleri statülerine göre oturacakları yerler belirlenirmiş. Eskiden burada sadece tiyatro için değil hayvan dövüşleri, idamlar, gladyatör mücadeleleri için de kullanılırmış. Eskiden biliyorsunuz ki gladyatör gösterileri, halk ve yönetim tarafından fazlasıyla rağbet görmüş. Bu ihtişamlı gösterilerde çokça can kaybı yaşanmıştır.

Dünyanın bu önemli turistik yerlerinden biri olan Kolezyum, gezi listenizde ilk sıralarda olacak yerlerden biri olmalıdır.

3.) Çin Seddi

2007 yılında Dünyanın yeni 7 harikası olarak seçilmiş ve en çok turist çeken yapılardan biridir. M.Ö. 403 ve 201 yılları arasında yapım aşaması tamamlanmıştır. Bu devasa yapı dünyanın en uzun mimarisidir. Aslında günümüzdeki amacından çok farklı bir şekilde kullanılmıştır.

Yapımının sebebi, Moğol saldırılarından korunma amacıyladır. İlginç ve değişik bir yanı ise uzaydan görülebilen tek yapıdır. Diğer bir ilginç rivayet ise yapımı aşamasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği söylenilmektedir. Aynı zamanda çoğu savaşlardan dolayı duvarlarında yıkık dökükler yaşanmıştır.

4.) Machu Picchu Antik Kenti

Güney Amerika ülkesi olan Peru'da bir dağın tepesinde bulunmaktadır. Yine fazlasıyla turizmin canlı olduğu bir bölgedir. Görünümüne bakıldığında dikkat çeken nokta ise yapıt, sanki bulutlara asılı gibi durur. Yapımı 25 yıl olduğu tahmin edilmektedir.

Yapımında depreme dayanıklı olması için kentin alt kısmına kayalardan korumalar yapılmıştır. Ve yıllardır Peru'da yaşanan depremlere rağmen yıkılmamıştır. Mimariyi inceleyen araştırmacılar yapıtın mükemmel bir işçilik ve matematikle yapıldığını aktarırlar. Aynı zamanda yapıt oluşturulurken hiçbir harç malzemesi kullanılmadığını da dile getirmişlerdir. Bu antik kente gelen ziyaretçiler Amazon ormanlarının içinden geçerek buraya ulaşırlar.

5.) Kurtarıcı İsa Heykeli

Heykel, Brezilya'nın Rio şehrinde yer alan Corcovado dağında bulunmaktadır. Heykel, 635 tondur ve 30 metre yüksekliğindedir. Heykel, Brezilya’nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapımına başlanılmıştır. Yine fazlasıyla dikkat çeken ve turistlerin gözdesi olan bir yapıttır. Dünya üzerinde olan en büyük heykellerden biridir.

Aynı zamanda Rio şehrinin sembollerinden biridir. Heykelin tasarımı Heitor Silva Costa'ya aittir. Heykeltıraş ise Paul Landowski'dir. Hemen hemen herkesin internette, gazetede, televizyonda gördüğü bir yapıttır. Muhteşem bir görüntüye sahip olan heykel, sadece meydana gelen yıldırımlardan dolayı sıkıntı yaşamaktadır.

6.) Petra Antik Kenti

Petra, Ürdün’ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında kalan antik kenttir. Kral IV. Aretas’ın döneminde yaptırılmıştır. M.Ö 400 M.S. 106 yılları arasında yaptırılan antik kentin yaptırılma amacı olarak, kralların öldükten sonra gömülmeleri için yapıldığı bilinmektedir.

Biliyorsunuz ki eskiden insanlarda ahiret inancının olmamasından ötürü bu tarz mezarlıklar yaptırılıp özel eşyaları ile gömülürlermiş. Yunancada Petra ‘taş’ anlamına gelmektedir. Petra’nın yapımı 500 yıl sürmüştür. Bu yapıtın diğer önemli özelliği ise içerisinde su ihtiyacı karşılamak için bir baraj bulunmaktadır. Yapıt, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası’na eklenmiştir. 2007 yılında ise dünyanın yeni 7 harikası listesine aday olmuştur.

7.) Chichen Itza Piramidi

Yapıt, Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda bulunur. Burası eski tabiri ile Maya kentidir. Mayaların mimari ve kültürel özelliklerini tamamen yansıtan bir eserdir. Bu piramit, Mayaların matematik ve astronomi bilimini sistemli bir şekilde yürütmek amacıyla yapılmıştır.

Mayaların dini inanışlarına göre Tanrıya yakın olan yerler tepeler, dağlar yani yüksek yerlerdir. Yapıt ise bu doğrultuda düşünülerek yapılmıştır. Yapıt, Meksika’nın en çok ziyaret edilen ikinci turistik mekânı olarak kabul edilir.

Dünyanın yeni 7 harikası bunlar olup, her birinin ayrı ayrı özellikleri, hikâyeleri ve yapılış amaçları vardır. Şayet bir geziye ya da tatile çıkacaksanız ilk duraklarınız bu harikaların bulunduğu ülkeler olmalıdır. Son olarak sizlere güzel bir tavsiye, bu yapıtları görmeden önce mutlaka araştırıp bilgi toplayın ki onların fotoğraflarını her çektiğinizde yapıldıkları o dönemler aklınızda canlanıp dursun.

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