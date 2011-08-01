Oylat Efsanesi Nedir? (Kısaca)

Bu yazımızda kısaca Oylat efsanesi nedir? sorusunun cevabını vereceğiz. Bursa, İnegöl ilçesine yaklaşık 15 km. uzaklıkta olan ve kaplıcalarının yanı sıra şifalı suları ile sağlık turizminin önde gelen merkezlerinden biridir, Oylat köyü. Oylat efsanesi olarak da anılan ve adını nereden aldığının anlatıldığı hikayesi mevcuttur. Ayrıca Oylat ormanından yaklaşık 3 km (1 saat) yürüme mesafesiyle büyük şelaleye ulaşabilirsiniz ve Oylat mağarasını da görmeden ayrılmamalısınız. Oylat efsanesi kısaca şu şekilde bahsedilir;

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Oylat denilen bölgenin adının eskiden Ölyat olduğunun ve zamanla Oylat'a dönüştüğünü söylerler. Hikayesi ise şöyledir:

Bizans İmparatorluğu zamanında Bursa, İnegöl bölgesinin hakimi olan ve bu bölgeyi yöneten tekfurun (tekfur: Bizanslarda Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen ad) bir kızı varmış. Bu bey, karısını kaybettikten birkaç zaman sonra yeniden evlenmiş ve yeni evlendiği karısı ise beyin kızıyla hiç anlaşamazmış. Kızı sevmemekle birlikte köşkte istemez ve bahaneler üreterek ceza alması için uğraşırmış.



Günün birinde beyin sevgili kızı, yemeden içmeden kesilecek şekilde büyük bir hastalığa yakalanmış. Ayağa kalkamamanın yanı sıra vücudunda yaralar oluşmuş ve aylarca acı çekmiş. Civar memleketlerdeki en iyi hekimler gelmiş ama kızcağızın derdinin çözümünü bulamamışlar. Kızın bu hastalığı da uzun sürüp, acı içinde inlemeleri nedeniyle tekfur, sevgili kızının bu ızdıraplarına çok üzülmüş ve tekrar hekimlerle görüşmüş.



Hekimler de tekrar bir araya gelerek düşünmüşler ve kızı göz önünden uzaklaştırmak ve son bir tedavi şansı için ormanın içinde yer alan ve o zamanlar adsız olan bu ılıcaya gönderilmesini tavsiye etmişler. Kızı bu bölgeye götürdükten sonra kendisinin son günlerini yaşadığına inanarak, yanına yiyecekler koyup Ölyat diyerek buraya bırakmışlar. Kız ise her gün bu sularda yıkanmış ve günler geçtikçe eski sağlığına kavuşup babasının yanına dönmüş. Bu sebeple civar halkı burayı şifalı kaplıca olarak bilmiş ve zamanla Ölyat tabiri Oylat'a dönüşmüş. Ancak şimdi bile bazı köylüler bu bölgeye Ölyat demektedir.