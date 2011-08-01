Genç Yaşta Çocuk Sahibi Olmanın Çok Güzel Faydaları

Bebekleri kim sevmez ki gerçekten? Sevimli küçük varlıkların bu güzelliklerine karşı koymak gerçekten çok zor olsa gerek. Elbette, bebek sahibi olmak onları sadece sevmek veya onlar ile vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Yani onların sadece fiziksel refahlarını sağlamakla kalmayacaksınız ve onların sağlıklı yetişmesi ve eğitim, sağlık masrafları için de birtakım harcamalar yapmanız gerekecek.

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Genç yaşta çocuk sahibi olmak gerçekten güzeldir. Elbette, ne zaman çocuk sahibi olunacağı hakkında düşünmeniz normal bir durum. Önceki zamanlarda, biyolojik saate göre çocuk sahibi olmaya karar veriliyordu. Ancak yaşanan tıbbi gelişmeler, kadınların birçok yaş grubunda çocuk sahibi olabilmelerine olanak sağlamaktadır.

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Bakıldığında, kadınların birçoğu çocuk sahibi olmak için 30'lu yaşlarını bekliyor. Ancak, size bir haberimiz var. Genç yaşta çocuk sahibi olmanın faydaları saymakla bitmiyor. Dilerseniz, Teknobeyin.com olarak bu içeriğimizde, genç yaşta çocuk sahibi olmanın faydalarına göz atacağız.

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Erken Yaşta Bebek Sahibi Olmak

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Enerjiniz Tam Yerinde: Neredeyse her kadının, bir gün kendi ailesini kurmak istediği konusunda hemfikir olalım. Çünkü, bir kadın hayatının herhangi bir evresinde kendisine ait bir aile ve çocukları düşlemiştir. Bunun sizi iyi hissettirmesinin yanı sıra, yaşamanıza da bir amaç koymanızı kolaylaştırır. Dolayısı ile genç yaşta enerjiniz yerinde olduğu için, çocuk sahibi olduktan sonraki görevleri, sorumlulukları yerine getirmek için de bir o kadar güçlü olursunuz.

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Kariyer Zorunluluğunuz Yok: 20'li yaşlarınızda, bir bebeğiniz olduğu zaman, muhtemelen okulu yeni bitirmiş oluyorsunuz. Yani ya Üniversite bitmiştir ya da yavaş yavaş iş arayışları başlamıştır. Bu yüzden, kariyer bazında esnek bir dönemdesiniz. Kendinizi zorlamanıza da gerek yok. İşte bu süreçte, çocuğunuza daha çok vakit ayırabileceğiniz de bir gerçektir. Bunu unutmayın.

Plânlama için Çok Zamanınız Var: Bakıldığında, insanların genellikle 30'lu yaşların sonunda maddi olarak belirli bir noktada olduğu dile getirilebilir. Eğer ki siz çok genç yaşta çocuk sahibi olur iseniz, siz yaş aldığınızda, muhtemelen çocuğunuz da okul hayatını tamamlamış olacaktır.

Bu yüzden, bu süreçte finansal durumunuzu belirlemek ve çocuğunuzun geleceği için yapmanız gerekenler adına daha sağlıklı aksiyon almanız için çok daha fazla zamanınız olacaktır.

En Verimli Çağınızdasınız: Hamile kalmak çok hafife alınacak bir olay değil. Bu yüzden, hamile kalmayı denediğinizde, zaman zaman başarısız sonuçlar alabilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Ancak 20'li yaşlarda doğurganlık çok fazla olduğu için, bu olasılık (hamile kalmanız) çok yüksektir.

Sonuç olarak, her kadın çocuğu olmasını arzu edebilir. Ancak bunun zamanını belirleme konusunda endişe de duyabilir. Şunu söyleyebiliriz ki, genç yaşta çocuk sahibi olursanız, bir nevi çocuğunuz sizinle beraber büyüyecektir. Bu durum da, onunla daha yakın ve daha samimi olmanızı, onu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Çocukların verdiği o müthiş enerji, asla hafife alınmamalı.

Siz de, artık doğru zaman olduğunu düşünüyorsanız, daha fazla beklemenin ne anlamı var? Plânlarınızı yapmaya başlamanız için asla geç değil, bunu unutmayın. Genç yaşta çocuk sahibi olmanın faydaları daha da fazla olabilir, biz temel faydalarına değindik sadece. Eğer sizin de bu konuda görüşleriniz, farklı fikirleriniz var ise, lütfen yorum gönderin.

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