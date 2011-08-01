10 - 14 Yaş Arası Kızlar için Güzellik Sırları

10 - 14 yaşlarındaki kızlar güzel görünmek adına çeşitli saç modelleri ya da makyaj denemeleri yapabilir. Bu aşamada olunduğunda, çekici görünmek, kızların kaygısı hâline gelecektir. Bu çağda çok fazla değişikliğe maruz kalırlar ve doğru makyajı yapmak onlar için çok fazla kafa karıştırıcı bir hâle gelir.

AYRICA: Sağlıklı Saçlar için Öneriler - Etkili ve Benzersiz 7 İpucu

Çünkü yetişkin veya genç gibi görünmelerini sağlayacak bir modeli oturtmak için efor sarf ederler. Bu yüzden de net bir karara varamazlar. Bir denge kurmaya çalışırlarken, doğal güzelliklerini bozabilecek parlak ve cesur renklerle baş etmeye çalışırlar. Bu yüzden bu dönemde cilt bakımı, makyaj ve saç bakımı gibi konular hakkında fikir sahibi olmak çok önemlidir.

AYRICA: Sağlıklı Saçlar için İpuçları - 7 Saç Yıkama Yöntemi

Genç Kızlar için Güzellik Sırları

Bu yaşın tazeliğini ve temizliğini koruyabilmek için, doğal olmak her zaman daha yerinde bir tercih olacaktır. Güzel kalmak, fiziksel görüşünüşün ve temel bakımın oluşturduğu bir bütündür.

AYRICA: Parlak Bir Cilt için Neler Yapılmalı? Parlak Cilt için Beslenme

Bu aşamada kendinize iyi hareket etmeyi öğretirseniz, sonraki yaşamınızda güzellik bazında herhangi bir problem ile karşılaşma olasılığınız düşük olur. Nazik görünmek, izleyicilerin zihinlerinde olumlu bir izlenim yaratan faktörleri içerir ve bir kız çocuğunun bu ara dönemde herkesin dikkatini çekme arzusu oldukça normal bir durumdur.

AYRICA: Hyalüronik Asit Nedir? Hyalüronik Asit Faydaları Nelerdir?

Genç Kızlar için Cilt Bakımı İpuçları

Cildinizin ışıltısı, birtakım bakım ipuçları ile daha da zenginleştirilebilir. Yeterli olabilecek kozmetik ürünlerini denemeden önce, bu ara dönemde, daha doğal bir süreci takip etmenizde fayda bulunmaktadır. Sağlıklı ve parlayan bir cilt için her zaman makyaj gerekmez.

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Sebze, meyve suları ve çiğ meyveler gibi taze gıbaları tükerek, sisteminizin verimli kalmasını sağlayabilirsiniz. Güzel kalmak istiyorsanız, kızarmış gıdalar, fast-foodlar ve diğer zararlı porsiyonların tüketiminin seviyesini kontrol etmeniz gerekir. Yüzünüze doğal bir parlaklık gelmesi için ise bol bol su içebilirsiniz. Bunun bir zararı olmayacaktır.

AYRICA: Yüz Buharı Nasıl Yapılır? Yüze Buhar Tutmak Ne İşe Yarar?

Yüzünüzü günde üç kez yıkayarak temiz tutun. Yazları yüzünüzü buz veya karpuz dilimleri ile düzenli olarak ovalayabilirsiniz. Baldan yapılmış yüz maskesi de uygulayabilirsiniz.

Vücudunuza dikkat ederken tamamen doğal olmalısınız. Yüzünüz dahil, vücudunuza, banyo yapmadan önce zeytinyağı veya badem yağı ile masaj yapabilirsiniz. Bir hafta sonra cildinizin dokusunda olumlu yönde gelişen bir fark gözlemleyeceksiniz.

AYRICA: Duyguların Sağlığa Etkisi Nedir? Öğrenmek için Okuyun!

Genç Kızlar için Makyaj İpuçları

Bronzlaştırıcıları, koyu rujları ve yaşınızdan daha yaşlı görünmenizi sağlayacak diğer malzemeleri satın almak için asla para harcamayın. Canlı ve güzel kalmak için doğal olun. Yani bir dudak parlatıcı, göz kalemi bu yönde yeterli olacaktır.

Gözleriniz için tek bir maskara kullanabilirsiniz. Siyah veya kahverengi bir göz kalemi tercih edebilirsiniz. Ayrıca bir partiye gidiyorsanız, mavi tonlarla da bir deneme yapabilirsiniz. Yani gözlerinizi aydınlatmak için ince bir göz kalemi ile çizmek iyi bir fikir olabilir.

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

Dudaklarınızı şımartmaya geldiğimizde ise, parlak renkler tercih edebilirsiniz. Pembe, mercan, mavi veya lavanta bu ara dönemin renkleridir. Aromalı nemlendirici de kullanabilirsiniz.

Dışarı çıkmadan önce yüzünüzü bebek ürünleri ile nemlendirin. Bunun için gül suyu da kullanabilirsiniz. Güneş ışınlarını önlemek için ise güneş kremi kullanmayı unutmamalısınız. Ayrıca yüzünüzdeki küçük kusurları, kapatıcılar ile de doğal bir şekilde kapatabilirsiniz.

AYRICA: Bitter Çikolatanın Mucizevi 7 Faydası

Genç Kızlar için Saç Bakımı İpuçları

Saç bakımı güzel görünmenin önemli bir parçasıdır. İyi bir markaya sahip şampuan ile haftada üç kez saçlarınızı yıkayın. Yıkamadan önce ise saçlarınızı yağlayın ve şampuan ile destekleyin.

Saçlarınızı hasar verebilecek kimyasallara mazur bırakmayın ve saçlarınıza sık darbeli kurutucular kullanarak zarar vermeyin. Bunun yerine, sizi daha şık ve çekici gösterecek bir saç modeli elde etmeyi düşünün. Kısa bir saç modeli örneğin, farklı olabilir. Uzun saçlarınız varsa, katman katman yapmayı düşünebilirsiniz. Kıvırcık saçlarınız var ise, doğal bir şekilde bırakın.

Saç aksesuarları için ise renkli objeleri tercih edebilirsiniz. Yani yaşınıza uygun saç bantları veya tokaları tercih etmeniz daha doğru tercih olur.

Genç kızlar için güzellik sırları hakkında bunları söyleyebiliriz. Bu dönemlerde büyüleyici görünmek ve kendinize güveninizin gelmesini sağlamak oldukça kolaydır. Bu yüzden doğal olmaya özen gösterin ve kimyasal maddelerden olabildiğince uzak durun. Bu nedenle, yaptıklarınıza ve kendiniz için seçtiğiniz malzemelerinize dikkat edin. Sizler neler yapıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: