Bu zamana kadar WordPress hızlandırmak için, birçok spesifik yol denedim. Birçok kullanıcının da, WordPress neden yavaş sorusunu aklından geçirdiğini düşünüyorum. Benim vardığım mutlak bir sonuç var. Elbette, kullanılan sunucu veya altyapısal faktörler de etkili. PHP sürümü, MySQL veya MariaDB sürümü gibi birçok faktör var. Ancak WordPress'i yavaşlatan en önemli faktör, çeviri filtresidir. Yani .mo uzantılı dosyadaki çevirilerin ekrana basılmasını sağlayan "override_load_textdomain" parametresi, siteye girişlerde yavaşlığı gözle görülür bir hâle getiriyor. Bu yüzden bu içeriğimizde, WordPress'i daha hızlı kılmak için önemli bir yöntemi paylaşıyor olacağım.

AYRICA: WordPress Sorgularını Hızlandırmak için Mucize Yöntem

Öncelikle, WordPress admin panel yavaş konusu ile ilgili bu senenin başında, burada ilgili yöntemi zaten paylaşmıştım. Ancak bu yöntem salt yönetim paneli için geçerli olmakta idi. Şimdi ise, sitenin geneli için bu yöntemi gerçekleştiriyor olacağız. Bunun için ise öncelikle bir PHP dosyası oluşturun, içerisine ise aşağıdaki kodu değiştirmeden ekleyin. Akabinde "mu-plugins" adlı bir klasör de oluşturup, içerisine yükleyin. Bu klasörü de FTP ile "wp-content" klasörünün içerisine gönderin. Şu an için hepsi bu kadar...

<?php add_filter('override_load_textdomain','__return_true'); ?>

WordPress Neden Yavaş Sorusunun Cevabı

Yukarıdaki işlemler neticesinde, sadece admin paneli değil, sitenizin ziyaretçiler tarafından görüntülenen tüm kısımları da İngilizce olacaktır. Ancak Chrome > İncele > Network sekmesinde iken sayfayı bir kez yenilediğinizde, ne kadar hız farkı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Peki şimdi ne yapacağız?

Sitenin görünen kısımlarını Türkçe yapacağız. Bunun için de birkaç gündür içerikler paylaşıyorum. Bu içeriklere ait bağlantılar ise açıklamaları ile birlikte hemen aşağıda yer alıyor. Bu içeriklerdeki adımları izleyerek, sitenizdeki İngilizce kısımları da Türkçe yapabileceksiniz. Bu şekilde WordPress'in yavaşlamasını sağlayan "override_load_textdomain" parametresini kullanmayacağımız gibi, sitemizin görünen kısımları yine Türkçe olacaktır.

1) WordPress'te Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek: Bu içeriğimizdeki kodlar, sitenizdeki sayfama bağlantılarını Türkçe yapmanızı sağlayacaktır. Normalde yukarıdaki yöntem ile her yer İngilizce olacağı için, ilk olarak sayfalama başlıklarını Türkçe olarak değiştirebilirsiniz.

2) WordPress'te Yazı İçi Sayfalama Başlıklarını Değiştirmek: Sitenizde yazı içi sayfalama özelliğini kullanıyor iseniz, bu bağlantı başlıkları da İngilizce olacaktır. Dolayısı ile bu içeriğimizdeki fonksiyonlar doğrultusunda, ilgili yazı içi sayfalama başlıklarını Türkçe yapabilirsiniz.

3) WordPress'te Yorumlardaki "Reply" Yazısını Değiştirmek: WordPress'te standart olarak yorumların altında Reply adlı bağlantı bulunur. Bu başlığı da Türkçe yapmanızda fayda var. İlgili yazımızdaki PHP kodu ile, bu işlemi de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

4) WordPress'te Yazı ve Yorum Tarihlerini Türkçe Yapmak: Sitenizde the_time parametresi ile yazı tarihlerini gösteriyor iseniz, bu tarihler de İngilizce olacaktır. Yorumlardaki get_comment_time parametresi ile de tarihler gösterildiği için, bunlar da direkt İngilizce görüntülenecektir. Ancak endişeniz olmasın. İlgili yazımızdaki kodları kullanarak, yazı ve yorumlardaki tarihleri otomatik olarak Türkçe yapabilirsiniz.

5) WordPress'te Arşiv Sayfalarındaki Ayları Türkçe Yapmak: Site dili İngilizce olduğu zaman, arşiv sayfalarında wp_title ile görüntülenen başlıklarda yer alan aylar da İngilizce'ye dönecektir. Dolayısı ile arşiv sayfalarındaki başlıklarda yer alan ayları da Türkçe yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ilgili yazımızda yer alan kodları, temanızın functions.php dosyasına ekleyebilirsiniz.

6) WordPress'te Kategori Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek: Siteniz üzerindeki yazılarınızda kategori linklerini listeliyor iseniz, siteniz İngilizce olduğu zaman, bu title (başlık) yapısında "View all posts in" eki olacaktır. Dolayısı ile bu eki kaldırmayı düşünebilirsiniz.

7) WordPress'te Yazar Linklerindeki Başlık Yapısını Temizlemek: Son olarak, sitenizdeki yazılarda yazar adını da gösteriyor iseniz, bu yazar adının üzerine gelindiği zaman, "Posts by" şeklinde bir ek çıkacaktır. Bu eki de, ilgili yazımızdaki PHP kodu ile kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde, WordPress neden yavaş sorusuna yönelik detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalıştık. WordPress'i İngilizce dili haricinde diğer dillerde görüntülemek pratik olsa da, hız bazında sorunlar yaşanmasını beraberinde getirebilmektedir. Dolayısı ile bu yöntemi kullanıp, ilgili yazılarımızdaki adımlar ile de manuel Türkçe çeviri yapmanız, hız bakımından size oldukça fayda sağlayacaktır. İlgili yöntem ve tüm adımlar denenmiş olup, hiçbir problem söz konusu değildir. Dolayısı ile olası bir problem ile karşılaşmanız durumunda, tekrar ve adım adım deneme yapmanızda fayda bulunmaktadır. Faydalı olmasını diliyoruz.