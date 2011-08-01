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WordPress Son Sürüm İndirilme Sayısı Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:30 - Tarih: 05 Eylül 2022 - Yorum: 0

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WordPress Son Sürüm İndirilme Sayısı Nasıl Öğrenilir?Dünyada en çok kullanılan içerik yönetim sistemi (CMS) olan ve tamamen açık kaynak koduna da sahip WordPress, neredeyse her saniye indirilmeye devam ediyor. WordPress ekibi de bunun merak edilebileceğini düşünerek, özel bir sayfa oluşturmuş. WordPress'in son sürümünün şimdiye kadar anlık olarak ne kadar indirildiğini öğrenmek adına aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. Böylelikle, sayfa kendi kendine yenilenerek, saniyede son sürüme ait ne kadar indirilme sayısının gerçekleştiğini görebilmektesiniz.

WordPress Son Sürüm İndirilme Sayısı Nasıl Öğrenilir?

WordPress Son Sürüm İndirilme Sayısını Öğrenmek

Adres: WordPress (Counter)


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