WordPress Site Hızlandırma Rehberi (Özel Yöntemler)

Dünyada en çok kullanılan CMS (İçerik Yönetim Sistemi) olan WordPress, web dünyasının %43'lük bir diliminin altyapısını oluşturuyor. Öyle ki en büyük haber sitelerinden, siyasetçilere kadar birçok insan web sayfasının altyapısını WordPress ile oluşturmayı tercih ediyor. Ünlü 5 dakikalık kurulumu sayesinde rakiplerinden her zaman daha da önde olan WordPress, içerisinde bulunduğumuz her yıl kendisini geliştirmeye ve yenilenmeye devam ediyor.

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Sadece blog değil - alışveriş sitelerinin de çoğunluğu WordPress'i tercih etmektedir. WordPress site hızlandırmak ise birçok geliştiricinin hakkında konuştuğu ancak elle tutulur bilgi veremediği bir konu olsa gerek. Bu yüzden, sizler için wordpress site hızlandırma nasıl yapılır sorusuna yönelik olarak detaylı, spesifik ve birçok özel yöntemi paylaşıyor olacağız.

AYRICA: WordPress Neden Yavaş Sorusunun Cevabı

Kahveniz de hazır ise, hemen konumuza geçiş yapalım. Aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurmanız durumunda, eklentisiz bir şekilde WordPress sitenizi hızlandırabilir ve daha sağlıklı bir altyapıya sahip olabilirsiniz.

Not: Bazı geliştiriciler, özellikle güvenlik uzmanları WordPress yerine özel yazılım kullanılması gerektiğini vurgulayabilir. Ancak ben ise sizlere, tam tersini söylemek istiyorum. Eğer bir hacker gibi düşünerek, daha farklı stratejiler geliştirecek olursanız, güvenlik bazında da sorun yaşamazsınız. WordPress elbette open-source (açık kaynak) dediğimiz ilkeler doğrultusunda geliştirildiği için, ister istemez açıklara sahip olabilir. Ancak siz wordpress güvenlik önlemleri ile sitenizi daha da güvenli kılabilirsiniz. Dolayısı ile WordPress kullanıp kullanmama konusunda endişeleriniz, soru işaretleriniz var ise, hiç olmasın. Çünkü işi bilen bir insan için WordPress, gerçekten de harikulade bir altyapı olanağı sağlamaktadır. Hem de tamamen ücretsiz olarak.

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WordPress Site Hızlandırma Teknikleri

WordPress ve Tema Seçimi

Günümüzde, geçtiğimiz 10 yıl öncesi gibi tasarımlar tercih edilmiyor, bu kesin bir gerçek. Bu yüzden daima minimal, responsive ve materyal bir tasarım tercih etmenizde fayda var. Yani ağır temalar - içerisindeki jQuery ve JavaScript yükü fazla temalar, sitenizin yavaşlamasını sağlayacak en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu yüzden, daha hafif temalar tercih etmeniz yerinde ve mantıklı bir tercih olacaktır. Ek olarak, tema seçimi ile ilgili bilmeniz gereken birkaç hususu da madde madde vurgulamak isteriz.

AYRICA: WordPress Tema Sorgu Performansını Artıralım

Temanızda gereksiz kod barındırmayın. Kullanılmayan stil (CSS) kodlarını kaldırın.

kodlarını kaldırın. Temanız için dışarıdan görsel çağırmayın. Tüm görselleri kendi sunucunuza yükleyin.

yükleyin. Temanızdaki görselleri TinyPNG gibi servisler ile optimize edin, küçültün.

gibi servisler ile optimize edin, küçültün. Temanızdaki PHP hatalarını olabildiğince giderin. Temiz bir kodlamanız olsun.

olabildiğince giderin. Temiz bir kodlamanız olsun. Temanızda slider eklentileri kullanmak yerine, free slider kullanın. Yani salt JavaScript tabanlı sade, basit ve hızlı slider tercih etmeye özen gösterin.

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Yukarıdaki maddeler doğrultusunda, temanızın temiz - sağlıklı - yalın olmasına özen göstermenizde fayda var. Bu faktörler, sitenizin hızını doğrudan etkileyecektir. Artık ağır temalar, görüntüler yerine, bildiğiniz gibi materyal tasarımlar tercih ediliyor. Daha sade, hafif kodlanmış temalar tercih etmenizde fayda bulunuyor. Kullandığınız temanızın bu şekilde olması, site açılış hızınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Emin olabilirsiniz.

WordPress ve Görsel Boyutları

Kendi sunucunuz olsa bile, hiçbir görseli direkt yüklemeyin. Yani WebP uzantılı görsel bile olsa, bunları optimize etmeniz - yani boyutunu minimize etmenizde fayda var. Çünkü bir görseli direkt yükler iseniz, internet servisi yavaş olan herhangi bir ziyaretçiniz, sitenizi daha yavaş görüntüleyecektir. Bu yüzden, online olarak görsel küçültme servislerini kullanarak, görsellerinizi küçültmeniz mantıklı bir tercih olacaktır.

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Görselleri sitenize yüklerken, aynı width - height değerleri ile yüklemeyin. Yani ilgili görselleri belirli bir spesifik boyutta yüklerseniz, daha sağlıklı olur. Bu şekilde hem responsive bir görünüm elde edersiniz, hem de görsellerin daha düzenli bir görüntüye sahip olmasını sağlarsınız.

WordPress ve Eklenti Kullanımı

Ülkemizde WordPress kullanıp da, eklenti kullanmayan profesyonellerin sayısı oldukça azdır. Çünkü insanlar kendisini kodlama (programlama) konusunda geliştirmek yerine, birkaç tıklama ile eklenti kurup, ilerlemeyi tercih ediyor. Ancak unutmayın ki, her eklenti veritabanınızda (database) yer kaplar.

Hatta bazı eklentiler sunucunuzun RAM ve CPU değerlerini büyük ölçüde sömürür. Bu ise sitenizin daha yavaş açılmasını, daha yavaş tepki süresine sahip olmasını beraberinde getirecektir.

AYRICA: DNS Prefetch ile WordPress'in Hızını Artıralım

Bu yüzden ne olursa olsun, çok fazla eklenti kullanmayın. Zorunda değilseniz, eklenti kullanmak yerine, WordPress'in default gelen fonksiyonları ile eklenti yazmaya çalışmanız, manuel olarak ilerlemeniz en doğru karar olacaktır.

Yani WordPress'teki temanızın "functions.php" dosyasında manuel fonksiyonlar ile eklenti hazırlamanız, sitenizin açılma süresini de pozitif yönde etkileyecektir. Hazır eklentiler kullanmak yerine, manuel kod yazmak, performans açısından her zaman artı bir puandır.

WordPress ve Kaynak Dosyalar Hakkında

Sitenizdeki işlevselliği artırmak adına ister istemez jQuery, JS ve CSS dosyaları olacaktır. Olabilir de... Ancak bu kodları direkt eklemeniz, kaynak dosya boyutunu artırabilir. Bu yüzden, online olarak bu dosyalarınızdaki kodları minimize edebilir, dosyaların da bu şekilde boyutunu azaltabilirsiniz.

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Gereksiz yorum satırları, kullanılmayan kodlar v.b. derken hepsini temiz bir şekilde hazırlamanız, sitenizin açılma süresi bazında olumlu etki yaratır.

WordPress ve Web Server İlişkisi

WordPress kullanıyorsanız, elbette bir web server'da söz konusu olacaktır. Apache, nginx ve LiteSpeed olarak birçok web server mevcut. Eğer ki teknik bilginiz pek yok ise Apache, teknik bilginiz var ise nginx kullanabilir, paranız çok ise de ücretli bir LiteSpeed kullanmanız tavsiye edilebilir.

AYRICA: Apache'nin Önbellekleme Özelliğinden Yararlanalım

Bilgi: Apache çok eski bir web server ve geliştirilmeye de devam ediliyor. Tamamen ücretsiz. Dolayısı ile Apache kullanarak oldukça stabil ve hızlı bir altyapı da mümkündür. Ancak elbette gereksiz modülleri kapatmak ve MPM mode olarak ise Event kullanımı ile bunu (mevcut hızı ve performansı) daha da artırabilirsiniz.

AYRICA: Apache HTTP Header İsteklerine Yönelik Hızlandırma Yöntemi

WordPress ve PHP Sürümünün Önemi

WordPress bildiğiniz üzere PHP & MySQL kullanılarak hazırlanmış bir yazılımdır. Bu yüzden, PHP istekleri ne kadar hızlı yorumlanır ise, sitenizin tepki verme süresi de bir o kadar sağlıklı olacaktır. PHP 5.5 ile birlikte default olarak gelen opcache teknolojisi ile, bu istekleri %100'e kadar hızlandırabilmeniz mümkündür.

Ayrıca PHP sürümü olarak PHP 7 de gerçekten hız bazında eski sürümlere fark atmaktadır. Siteniz, temanız, altyapınız uyumlu ise, mutlaka PHP 7 veya PHP 8 kullanımı sağlayabilirsiniz. OPcache teknolojisi ile ilgili olarak ise aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra spesifik ayarları yaparak, mevcut verimliliği maksimize edip, hızı daha da artırabilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te PHP OPcache için İnce Ayarlar Nasıl Olmalıdır?

WordPress ve Cache Eklentileri

Birçok insan WordPress'i kurduğu an, bir de cache (önbellekleme) eklentisi kuruyor. Ancak bu durum, sunucunuzun işlemci ve RAM kullanımını artırabilir. Profesyonel bir kimse ise cache eklentisi kurmak yerine, manuel olarak aksiyon almaya çalışır diye düşünüyorum. Çünkü örneğin, Teknobeyin bu zamana kadar hiçbir şekilde cache eklentisi kullanmamıştır.

Anlık +200 ziyaretçi sayısı bile herhangi bir problem yaşatmadı bize. Dolayısı ile siz de zorunda olmadığınız müddetçe, cache eklentisi kurmayın. Bunun yerine, sunucu kaynaklarınız fazla ise, MySQL'in query_cache adlı teknolojisini aktive edebilirsiniz. Bu teknoloji ile, sorgular veritabanına alınır ve aynı sorgulara istek yapıldığında çok daha hızlı tepki verilir.

Query_cache servisi ile ilgili olarak ise aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz. Eğer ki mysql bazında bilginiz kısıtlı ise, sunucu aldığınız firmadan destek talep edebileceğinizin de altını çizmek isteriz.

AYRICA: MySQL Query Cache Nedir? SQL Sorgularını Hızlandırmak

WordPress ve SQL_CALC_FOUND_ROWS Yapısı

Maalesef ki WordPress'teki sayfalamalar için, SQL_CALC_FOUND_ROWS şeklinde bir SQL yapısı kullanılmaktadır. Bu yapı ise sayfalar arasında geçiş yapar iken, ağırlığı beraberinde getirebilmektedir. Özellikle siteniz yoğun ise, çok içerik var ise, bu durum ile karşılaşabilirsiniz. Neyse ki bu yapıyı değiştirmek, manuel olarak mümkün kılınmıştır.

Aşağıdaki yazımızdaki kodları, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Akabinde hem site genelinde, hem de admin panelindeki sayfalar arasında geçiş yapar iken, hızın nasıl artığını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.

AYRICA: WordPress Sorgularını Hızlandırmak için Mucize Yöntem

WordPress ve Kısa Süreli Veriler Hakkında

WordPress yapısı gereği yapılan bazı işlemleri veritabanında kısa süreli de olsa saklar. Tema ve eklentiler mevcut verilerini kısa süreli olarak saklasa bile, bu bilgiler veritabanı boyutunuzun artmasını ve sitenizin, bilhassa admin panelinizin daha yavaş tepki vermesini beraberinde getirebilir.

Bu yüzden, WordPress transient verilerini temizlemek oldukça önem arz eder. Elbette bu işlemi sürekli gerçekleştirmeniz gerekmez. Zaman zaman, düzenli aralıklarla manuel olarak phpMyAdmin vasıtası ile temizleme sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili yazımızı inceleyebilir ve paylaştığımız kodlar doğrultusunda bu işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

AYRICA: WordPress SQL Sorgusu ile Transient Verilerini Temizleyelim

Evet, bu içeriğimizde sizlerle, WordPress site hızlandırma konusunda bilinen ve pek bilinmeyen özel teknikleri de paylaşmaya özen gösterdik. Peki, sizin bildiğiniz farklı bir WordPress hızlandırma tekniği mevcut mu? Aşağıdaki yorum bölümümüz ile bu yöndeki fikir ve görüşlerinizi, diğer ziyaretçilerimiz ile de paylaşmayı düşünebilirsiniz.