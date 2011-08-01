Her Apache HTTP isteği, mevcut sayfanın boyutunu artırır ve bu isteklerin boyutu, web sayfanızın açılma hızını da etkileyebilmektedir. Eğer ki, mevcut sitenizdeki statik dosyalarınız için bir Cache-Control ve Expires parametresi ve ilgili değerleri belirledi iseniz, örnek olarak, Last-Modified adlı HTTP Header'ına gerek bulunmaz.

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Apache HTTP Header İsteklerine Yönelik Hızlandırma Yöntemi

Bu durumda, HTTP bazında istek sayısını azaltmak ve göreceli olarak site hızını artırmak adına, bu HTTP Header'ı kaldırmak mantıklı olacak olup, herhangi bir performans v.b. sorunu da olmayacaktır. Aşağıdaki kodu ise web sitenizin .htaccess dosyasına veya httpd.conf dosyasına ekleyebilirsiniz.