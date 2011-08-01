Apache'nin çekirdeğinde yer almakta olan HostnameLookups adlı yönerge, IP adresleri üzerinde DNS sorgularının etkin kılınmasını sağlar. Ancak bu özelliğin On konumda olması, sürekli sorguların yapılacak olmasından ötürü, performansı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Zaten Apache'deki bu yönerge varsayılan olarak da Off konumdadır. Siz yine de Apache yönergelerinde genel bir kontrol sağlayarak, HostnameLookups yönergesinin kapalı olduğundan emin olmanızda fayda var. Çünkü, gerekli olmayan sitelerde ağ trafiğini yormamak ve gereksiz sorgu çalıştırıp, yavaşlığı beraberinde getirmemek oldukça önemlidir. Bu yönde detaylı bilgiye Apache'nin resmi web sitesindeki "HostnameLookups Yönergesi" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Apache "HostnameLookups" Nedir? Neden Kapatılmalıdır?