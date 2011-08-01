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WordPress Yazı Düzenleme Sayfasını Hızlandıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 17 Aralık 2020 - Yorum: 0

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WordPress Yazı Düzenleme Sayfasını HızlandıralımWordPress'te yazı düzenleme varsayılan olarak hızlı durumdadır. Ancak özel alanlar bileşeni, maalesef ki yapısından ötürü yazı düzenleme sayfasını belirli bir seviyede yavaşlatmaktadır. Özellikle özel alanları kullanmıyorsanız, gereksiz yere ilgili bileşenin sorgu isteklerinde bulunmasına da gerek yoktur.

WordPress Yazı Düzenleme Sayfasını Hızlandıralım

Bu yüzden, ilgili bileşeni tamamen kaldırmak mantıklı bir tercih olacaktır. WordPress özel alanları kaldırmak için ise, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Yazı Revizyonlarını Düzenli Takip Edelim

if( !defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; }
class Remove_custom_fields_metabox
{
public function __construct()
{
add_action( 'admin_menu', array($this, 'remove_post_meta_box'));
}
public function remove_post_meta_box()
{
if ( is_admin() ) {
$post_types = get_post_types();
foreach ($post_types as $post_type) {
if ( post_type_supports( $post_type, 'custom-fields' ) )
remove_meta_box( 'postcustom', $post_type, 'normal' );
}
}
}
}
global $remove_custom_fields_metabox;
if( !isset($remove_custom_fields_metabox) ) {
$remove_custom_fields_metabox = new Remove_custom_fields_metabox();
}


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