WordPress'te yazı düzenleme varsayılan olarak hızlı durumdadır. Ancak özel alanlar bileşeni, maalesef ki yapısından ötürü yazı düzenleme sayfasını belirli bir seviyede yavaşlatmaktadır. Özellikle özel alanları kullanmıyorsanız, gereksiz yere ilgili bileşenin sorgu isteklerinde bulunmasına da gerek yoktur.

WordPress Yazı Düzenleme Sayfasını Hızlandıralım

Bu yüzden, ilgili bileşeni tamamen kaldırmak mantıklı bir tercih olacaktır. WordPress özel alanları kaldırmak için ise, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Yazı Revizyonlarını Düzenli Takip Edelim