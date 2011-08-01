WordPress'te varsayılan olarak yazı revizyonları (kopyaları) sürekli olarak kayıt edilmektedir. Ancak bu durum ister istemez, veritabanı üzerindeki veri miktarını artırmaktadır. Eğer ki yazı revizyonlarına ihtiyacınız yok ise, elbette deaktif edebilirsiniz. Ancak WordPress yine bazı durumlar için revizyonlar ile ilgili aksiyon almaya devam edecektir. Bu yüzden aralıklarla da olsa, aşağıdaki adımları manuel olarak uygulamanız yeterli olacaktır. Böylelikle, web siteniz için oluşturulan yazı revizyonlarının tümü temizlenmiş olacaktır.

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WordPress'te Yazı Revizyonlarını Düzenli Takip Edelim

1) phpMyAdmin > SQL sekmesinde iken aşağıdaki sorguyu çalıştırın. Bu sorgu bir işlem gerçekleştirmeyecek olup, yalnızca mevcut tüm revizyonları görüntülemenizi sağlayacaktır.

SELECT * FROM `wp_posts` WHERE post_type = "revision"



2) Eğer mevcut revizyonlar gördü iseniz, tümünü kaldırmak için ise, aşağıdaki sorguyu çalıştırmanız yeterli olacaktır. İlgili sorgu, mevcut tüm revizyonların temizlenmesini sağlayacaktır.