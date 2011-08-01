Birçok geliştiricinin ücretli cache eklentisi yönünde aksiyon aldığını gözlemliyorum zaman zaman. Bilhassa, WordPress için cache eklentisi kullanımını pek de gerekli bulmadığım bir gerçek. Ancak bunun altında yatan birçok spesifik faktör var.

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Cache Eklentilerine Ücret Ödemek Oldukça Anlamsız

Eklentilerin, ne olursa olsun, performansı olumsuz yönde etkileme olasılığı her zaman mevcut. Çok sağlıklı kodlanmış bir eklenti bile, CPU artışı sağlayabilmektedir. Maalesef, bu bir gerçek. Bu yüzden birtakım forumlarda veya resmi siteleri ile satışı sağlanan cache eklentilerine ücret ödemenin oldukça anlamsız bir durum olduğuna inanıyorum. Elbette bu inancımı, daha da detaylandırıyor olacağım.

Öncelikle, meraklı olmak ve çaba harcamak çok önemli WordPress konusunda. En azından bu gibi eklentilere aylık veya senelik, tek seferlik v.b. ödeme yapmak yerine, bilgi birikiminizi artırarak, hiçbir ücret ödememe konusunda avantaj yakalayabilmektesiniz. Benim sizlere önerilerim ise, cache konusunda, aşağıdaki gibi olacaktır. Madde madde gidelim.

WordPress için Eklentisiz Hız ve Performans Artırmanın Yolları

1) WordPress aslında kompakt bir sistem. Fakat, açık kaynaklı olduğu için, dilediğiniz gibi yoğurabiliyorsunuz. Bu yüzden öncelikle sağlıklı bir, mümkün ise paylaşımlı hosting değil, bir bulut sunucu kullanımını tavsiye edebilirim. Bu şekilde, izole bir şekilde sisteminiz çalışacağı için, hız bazında mevcut verimlilik de maksimize olacaktır.

2) PHP'nin güncel sürümlerini kullanmaya özen göstermelisiniz. Bildiğiniz gibi, PHP sürekli resmi ekibi tarafından geliştirilmektedir. Bu durum, hız ve performans bazında sağlıklı sonuçları beraberinde getiriyor. Dolayısı ile mümkün ise, PHP 7 kullanımı tavsiye edilebilir. Ancak temanız ve sisteminiz uyumlu değil ise, PHP 5.6.40 sürümünü de tercih edebilmektesiniz.

3) WordPress kullanıyorsanız, mutlaka PHP için OPcache özelliğini aktive etmelisiniz. OPcache, PHP dosyalarının yorumlanmasında, daha hızlı işleyiş sağlar ve emin olun, tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Bu yüzden bu çok önemli. OPcache kullanımına özen gösterin, bilginiz de yok ise, sunucu aldığınız firmadan destek talep edebilmektesiniz.

4) MySQL'de query_cache (sorgu önbelleği) özelliği söz konusu. İşte, ücretli bir cache eklentisi almak yerine, neden bu özelliği kullanmıyorsunuz? Sorgu önbelleği, birkaç dakikada aktive edilebilen bir özellik. Siz UPDATE işlemi yapana kadar da, birçok veriyi önbelleğe almaktadır. UPDATE işlemi yaptıktan sonra otomatik temizlendiği için, yayımladığınız yeni içerikler de sorunsuz ve anlık olarak görüntülenir. Yani cache eklentilerinin olumsuz veya olası sorunlarını da yaşamamış olursunuz böylelikle.

5) WordPress'te sayfalamanın yavaş olduğunu birçok kişi bilir. Bunun sebebi ise, WordPress'te varsayılan olarak "SQL_CALC_FOUND_ROWS" yapısı kullanılır. İşte bunun için, bir fonksiyon ile mevcut sayfalama hızınızı %100'e kadar katlayabilirsiniz. Böylelikle, sitenizdeki tüm sayfalamalar için mevcut hızın artması söz konusu olacaktır. Mutlaka denemeyi düşünün.

Not: Veritabanı depolama motoru olarak da mutlaka InnoDB kullanmayı düşünebilirsiniz. MyISAM'e göre daha performanslıdır ve sorgularınızın daha hızlı okunmasını sağladığı için, WordPress'te oldukça fazla hız artışı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, bu yönde dile getirilebilecek birçok faktör söz konusu. Ancak şunu da söylemeliyim ki, uzun zamandan beri İnternet sektöründe olan biri olarak, eklenti kullanmak yerine, manuel kodlama yapmanın doğru olduğuna inanıyorum. Böylelikle, boş yere sitenizde ek sorgu yaratmaz ve mevcut hız stabilitesini de korumuş olursunuz. Bu yöndeki karar ise sizlere ait elbette. Ancak yine de, yukarıdaki maddeler ile ilgili düşünmenizi de istemiyor değilim. Çünkü detaylı olarak incelerseniz, mutlaka faydasını göreceksiniz.