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MySQL'de "query_cache" Açık mı? Kapalı mı? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:15 - Tarih: 16 Ekim 2020 - Yorum: 0

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MySQL'de "query_cache" Açık mı? Kapalı mı? Öğrenelim!Bazı sunucularda MySQL'in sorgu önbelleği (query_cache) özelliği kapalı olmaktadır. Ancak bu durumdan emin olmak da isteyebilirsiniz. Yani MySQL'de query_cache'nin açık olup olmadığını kesin olarak bilmek adına, phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, aşağıdaki sorguyu çalıştırmanız yeterli olacaktır. İlgili değer "YES" olarak görünüyor ise, ilgili özellik aktive durumda demektir.

AYRICA: MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini Görüntüleyelim

MySQL'de "query_cache" Açık mı? Kapalı mı? Öğrenelim!

SHOW VARIABLES LIKE 'have_query_cache';

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