Bazı sunucularda MySQL'in sorgu önbelleği (query_cache) özelliği kapalı olmaktadır. Ancak bu durumdan emin olmak da isteyebilirsiniz. Yani MySQL'de query_cache'nin açık olup olmadığını kesin olarak bilmek adına, phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, aşağıdaki sorguyu çalıştırmanız yeterli olacaktır. İlgili değer "YES" olarak görünüyor ise, ilgili özellik aktive durumda demektir.

AYRICA: MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini Görüntüleyelim

MySQL'de "query_cache" Açık mı? Kapalı mı? Öğrenelim!