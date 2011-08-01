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MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini Görüntüleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:25 - Tarih: 15 Ekim 2020 - Yorum: 0

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MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini GörüntüleyelimMySQL'deki sorgu önbelleği olarak geçen, "query_cache" özelliğini kullanıyorsanız, düzenli olarak istatistikleri de kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Böylelikle ilgili özelliğin, stabilitesi ve performans bazında sorun çıkarıp çıkarmadığı konusunda da emin olabilirsiniz. Bunun için, phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, aşağıdaki sorguyu çalıştırmanız bu yönde yeterli olacaktır. Karşınıza ilgili özelliğe ait parametreler ve mevcut değerler çıkmış olacaktır.

AYRICA: Plesk Onyx MySQL Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini Görüntüleyelim

SHOW STATUS LIKE 'Qcache%';

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