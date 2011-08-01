MySQL'deki sorgu önbelleği olarak geçen, "query_cache" özelliğini kullanıyorsanız, düzenli olarak istatistikleri de kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır. Böylelikle ilgili özelliğin, stabilitesi ve performans bazında sorun çıkarıp çıkarmadığı konusunda da emin olabilirsiniz. Bunun için, phpMyAdmin > SQL sekmesine gelerek, aşağıdaki sorguyu çalıştırmanız bu yönde yeterli olacaktır. Karşınıza ilgili özelliğe ait parametreler ve mevcut değerler çıkmış olacaktır.

AYRICA: Plesk Onyx MySQL Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini Görüntüleyelim