PHP'nin PHP dosyalarını önbelleğe alarak, sürekli olarak tekrar tekrar yorumlanmasını engellemek için geliştirdiği özelliği OPcache ile mevcut performansı katlamak mümkün. Ancak birkaç ince ayar ile, daha çok verim alabilmek de mümkün kılınmıştır. Anlık +150 ziyaretçi üzerinde hiçbir sorun olmadan kullanılan, performans bazında sorun yaşatmayan ayarları sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlgili örnek ayarlar WordPress için denenmiş olup, panel olarak ise Plesk söz konusudur.

AYRICA: MySQL'de "query_cache" Açık mı? Kapalı mı? Öğrenelim!

OPcache Performans Artıran Ayarlar Nasıl Olmalıdır?