WordPress Son Sürüm İndirme Nereden Yapılmalıdır?

Güvenlik ve stabilite için her zaman güncel WordPress sürümü kullanmak gerekir. Ancak bu noktada sürümün yanı sıra, ilgili dosyaları nereden indirdiğiniz de önem arz etmektedir. Örneğin WordPress, açık kaynaklı olduğu için, farklı indirme kaynakları dosyaları değiştirebilir ve güvenlik riski oluşturabilecek şekilde düzenleyebilir. Bu yüzden, WordPress'in en güncel sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz. İlgili zip dosyası en son WordPress sürümünü indirmenize olanak sağlamakta olup, resmi kaynağa yüklü olduğu için de herhangi bir güvenlik endişesi içerisine girmemenizi sağlamaktadır.

İndir: WordPress (Son Sürüm)