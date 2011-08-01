Bir WordPress kurulumunda standart olarak, yazı içerisindeki görsellerin etrafında (başında ve sonunda) paragraf etiketleri bulunur. Bu normal şartlarda belki bir problem yaratmaz diyebiliriz. Ancak stil bazında bazen karışıklığa yol açabilmektedir. Dolayısı ile wordpress resimlerin etrafındaki paragraf etiketlerini kaldırmak istiyorsanız, aşağıdaki kodları kullanmanız yeterli olacaktır, değiştirmenize ise gerek yoktur. Öncelikle kendiniz için bir php dosyası oluşturun, içerisine aşağıdaki kodları ekleyin ve adlandırın. Akabinde ise /wp-content/mu-plugins adlı klasöre gönderin. Hepsi bu kadar...

AYRICA: WordPress Site Hızlandırma Rehberi (Özel Yöntemler)

WordPress Resimlerin Etrafındaki Paragraf Etiketlerini Kaldırmak

<?php

function remove_p_around_img($content)

{

$contentWithFixedPTags = preg_replace_callback('/<p>((?:.(?!p>))*?)(<a[^>]*>)?\s*(<img[^>]+>)(<\/a>)?(.*?)<\/p>/is',

function($matches) {

$image = $matches[2] . $matches[3] . $matches[4];

$content = trim( $matches[1] . $matches[5] );

if ($content) {

$content = '<p>'. $content .'</p>';

}

return $image . $content;

}, $content);

return is_null($contentWithFixedPTags) ? $content : $contentWithFixedPTags;

}

add_filter('the_content', 'remove_p_around_img');



Bu içeriğimizde sizlerle, resimlerin etrafındaki paragraf (p) etiketlerini kaldırma nasıl oluyor, bunu öğrenmiş olduk. Yukarıdaki kodlar doğrultusunda, görseller paragraf etiketlerinin dışında yer alacaktır. Eski hâle geri dönmek istiyorsanız da, yukarıdaki kodları içeren oluşturduğunuz dosyayı silebilirsiniz.