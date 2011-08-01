Sunucunuz ne kadar güçlü olursa olsun, bazı özellikler wordpress yavaşlaması gibi durumları beraberinde getirebilmektedir. Elbette, bunları çözmek için, spesifik bir eklentiye ihtiyaç duymak yerine, tecrübe ile manuel kontrol daha sağlıklı olabilir. Uzun süredir yaptığım denemeler sonucunda, bir kanıya vardım. İnsanların çoğunun, sayfa boyutunu minimize etmek adına kullandığı gzip (sıkıştırma) maalesef ki WordPress'i daha da yavaşlatıyor. Elbette site hızı ölçüm sitelerinde gzip şart gibi neredeyse... Öyle değil mi?

WordPress Sitenizi "gzip" Yavaşlatıyor Olabilir

Ancak mevcut durumlar çok daha farklı olabilir. Özellikle, WordPress ana sayfayı yavaşlatan ve daha geç tepki vermesini sağlayan bir faktördür, gzip sıkıştırması. Emin olabilirsiniz. Bu yüzden, eğer siteniz zaten hızlı ise, PHP sürümünüzden ötürü, bu yavaşlığı fark etmeyebilirsiniz. Ancak bilhassa ana sayfanızın daha hızlı tepki vermesini istiyorsanız, denemek için gzip sıkıştırmasını kapatmayı düşünebilirsiniz. Ben, tecrübelerim doğrultusunda, gzip sıkıştırmasının maalesef site tepki süresini azalttığını gözlemledim. Karar yine sizin, wordpress hızlandırmak için denemenizi tavsiye edebilirim.