WordPress kurucu ortaklarından olan Matt Mullenweg tarafından kodlanan ve WordPress dosyalarını indirdiğinizde "plugins" klasöründe bulunan, Hello Dolly adlı eklentiyi / PHP dosyasını fark etmiş olmalısınız. Bu eklenti, aslında çok sade bir amaç için kodlanmış ve ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaktadır.

AYRICA: WordPress Site Hızlandırma Rehberi (Özel Yöntemler)

WordPress "Hello Dolly" Eklentisi Nedir? Ne İşe Yarar?

Eklentiyi aktif hâle getirdiğinizde ise, her sayfa yenilendiğinde, farklı bir lirik göreceksiniz. Elbette, ilgili dosyaya müdahale ederek, mevcut sözleri değiştirebilmeniz de mümkündür. Açıkçası ne kadar gerekli olup olmadığı tartışılsa da, dilerseniz elbette ilgili dosyayı silebilirsiniz. Bu dosya, sitenizi herhangi bir şekilde bozmayacak ve çalışma şeklini değiştirmeyecektir. İlgili eklentiye ait resmi indirme bağlantısı ise aşağıda yer almaktadır.

Adres: Hello Dolly (WordPress)