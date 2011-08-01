PHP dosyalarını hızlandırmak için artık birçok web sitesinin PHP-FPM kullandığını dile getirmek yanlış olmayacaktır. Ancak doğru yapılandırılmadığı müddetçe, PHP-FPM üzerinden de verim alabilmek pek mümkün değil. Bu yüzden sizlerle, anlık +185 ziyaretçi aktif olduğunda bile sorun çıkarmayan ve hız konusunda az da olsa problem yaşatmayan, Plesk ile beraber kullanılan örnek PHP-FPM ayarlarını paylaşmak istiyoruz. İlgili ayarların WordPress altyapısı için kullanıldığının da altını çizmek isteriz. Dilerseniz ve yeterli RAM miktarınız da mevcut ise, aşağıdaki ayarları kullanmayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: MySQL'de "query_cache" İstatistiklerini Görüntüleyelim

PHP-FPM Ayarları Nasıl Olmalıdır? Hemen Öğrenelim!