Şu sıralar PHP'nin OPcache adlı özelliği ile kafayı bozduğumu dile getirebilirim. WordPress OPcache ayarları için saatler süren araştırmalar ve denemeler ardından, WordPress için sağlıklı bir konfigürasyon listesi oluşturmayı başardım. Eğer web sitenizin altyapısı WordPress ise ve sunucunuzda PHP isteklerini hızlandırmak için OPcache teknolojisi de aktive durumda ise, aşağıdaki parametreleri ve değerleri ana PHP dosyasına (php.ini) ekleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te Yorum Sayfalama Başlıklarını Değiştirelim

Plesk kullanıyor iseniz, alan adınızın "PHP Settings" sayfasında yer alan "Additional directives" adlı kutucuğa da ekleme yapılabileceğini belirtmek isterim. İlgili parametreler, mevcut performansı ve site hızını artırmak için belirlenmiştir. Dolayısı ile sunucu kaynaklarınız da yeterli ise, aşağıdaki parametre değerlerini WordPress sitenizdeki PHP isteklerini daha da hızlandırmak için sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz.

AYRICA: WordPress Admin Paneli Yavaş Sorunu ve Kesin Çözümü

WordPress'te PHP OPcache için İnce Ayarlar Nasıl Olmalıdır?