WordPress admin paneli yavaş sorunu ile ilgili bu zamana kadar yaptığım aramaların sayısını hatırlamıyorum. Bu yönde yaptığım çalışmalar doğrultusunda, bir yere kadar hızlandırma sağladım. Ancak şimdi sizlerle paylaşmak istediğim yöntem ile, WordPress admin panelini gözle görülür bir şekilde hızlandıracağız.

AYRICA: WordPress HTTP Header'dan "Link" Parametresini Kaldıralım

Öncelikle açıklayalım. WordPress de diğer yazılımlar gibi default olarak İngilizce bir şekilde hazırlanır. Bu yüzden farklı bir dil kullanımında, maalesef ki sorgular artar ve bilhassa yönetim paneli yavaşlar. İşte bunun için, şöyle bir şey düşündüm ve uyguladım. Sonuç ise muhteşem oldu.

AYRICA: WordPress Yazı Düzenleme Sayfasını Hızlandıralım

Öncelikle WordPress'te tüm eklentilerden önce çalışacak şekilde bir mu-plugin ayarlayacağız ve bu kodu yalnızca admin panel için geçerli kılarak, web sitemizde kullandığımız dilin bozulmasını engelleyeceğiz. Aşağıdaki adımları uygulayarak, WordPress admin paneli yavaş sorunu için önemli ölçüde faydalı ve etkili çözüm sağlayabilmektesiniz.

AYRICA: WordPress'te Yorumlardaki Yazar Bağlantılarını Kaldıralım

WordPress Admin Paneli Yavaş Sorunu ve Kesin Çözümü

1) Öncelikle "mu-plugins" adlı bir klasör oluşturun. Bu klasörün içerisine, bir PHP dosyası ekleyin. İlgili PHP dosyasının içerisine ise, aşağıdaki kodları değiştirmeden kayıt edin.

<?php if (is_admin()){add_filter('override_load_textdomain','__return_true');} ?>

2) Her şey tamam ise, oluşturduğunuz bu klasörü, FTP vasıtası ile wp-content adlı klasörün içerisine yükleyin. Bunun haricinde yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Sonuç olarak bu işlem sonrasında, yönetim panelinizin dilinin İngilizce olduğunu göreceksiniz. Ancak web sitenizin ana sayfası, tasarımı v.b. bu işlemden etkilenmeyeceği için, Türkçe dil bazında ise bir problem olmayacaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey, WordPress yönetim panelinizi daha hızlı bir şekilde kullanmak olacaktır. Bu yöntemi sizlerle paylaşarak, birçok kişinin bu yöndeki sorununa çözüm olabileceğini bildiğim için, çok mutluyum. Umarım sizler de bu yönde fayda görürsünüz.