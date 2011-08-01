WordPress'te bildiğiniz üzere, yorum gönderme bölümünde web sitesi kutucuğu da bulunur. Ancak eğer ki bir zaman sonra bu özelliği kaldırmaya karar verdi iseniz, veritabanınız üzerinde yorumlardaki yazar bağlantıları bulunmaya devam edecektir. Bu durum ise, gereksiz yere wp_comments tablosunun şişmesini, boyutunun artmasını beraberinde getirebilir. Dolayısı ile, WordPress yorumlardaki yazar bağlantılarını kaldırmak istiyorsanız, bu işlem için teker teker uğraşmak yerine, aşağıdaki sorguyu phpMyAdmin ile çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylelikle blogunuzdaki tüm yorumlarda yer alan yazar bağlantıları veritabanınız üzerinden de kalıcı olarak temizlenmiş olacaktır.

AYRICA: WordPress HTTP Header'dan "Link" Parametresini Kaldıralım

WordPress'te Yorumlardaki Yazar Bağlantılarını Kaldıralım