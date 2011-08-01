WordPress'te permalink (kalıcı bağlantı) kullanıyor iseniz, kısa adres (shortlink) bilgisine de ihtiyacınız yok demektir. Ancak WordPress'te yazılarınızın HTTP Header başlığına otomatik olarak Link parametresi eklenir ve bu bilgi içerisinde ise shortlink URL'si görüntülenir. Bu durum, gereksiz yere, sayfa boyutunu HTTP Header bazında az da olsa artırır ve gerçekten gereksizdir.

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WordPress HTTP Header'dan "Link" Parametresini Kaldıralım

Dolayısı ile WordPress HTTP Header'dan "Link" parametresini kaldırmak mantıklı bir seçim olacaktır. Zaten permalink kullanıyorsanız, kısa URL bilgisi göstermenize de belirtmiş olduğumuz gibi gerek yoktur. Aşağıdaki kodu ise, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle yazılarınıza ait HTTP Header başlıkları arasında Link parametresi artık yer almayacaktır. Bu yönde farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.