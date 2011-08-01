WordPress'te bir yazıyı veya yorumu çöpe taşıdığınız zaman, ilgili içerik 30 gün sonunda otomatik olarak silinmektedir. Dolayısı ile bir işlem yapılmasa bile, çöpteki yazı ve yorumlar 30 gün boyunca saklanır ve ardından otomatik olarak silinir.

WordPress Çöpteki Yazı ve Yorumlar Otomatik Silinmesin

Bu faydalı bir özellik olabilir ancak WordPress çöpteki yazı ve yorumlar otomatik silinmesin isteyebilirsiniz. Bunun için, ana dosyaları düzenlemenize gerek yoktur. Yani aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Bu işlem ardından ise, çöpe taşınan yazı veya yorumlar, siz manuel olarak silmediğiniz müddetçe, sürekli olarak çöpte kalmaya devam edecektir. Dilerseniz şimdi, ilgili kodları paylaşıyor olacağız.

AYRICA: WordPress Çöpe Taşınan Yazının Silineceği Süreyi Değiştirelim