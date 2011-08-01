Normalde şartlarda WordPress'te bir yazıyı çöpe taşıyıp, manuel silmediğiniz müddetçe, ilgili yazı 30 gün ardından otomatik olarak silinmektedir. Dolayısı ile, WordPress çöpe taşınan yazının silineceği süreyi değiştirmek mümkün kılınmıştır. İlgili süreyi örneğin, bir hafta şeklinde belirleyebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki kodu, ana dizinde yer alan wp-config.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress Permalink Yapısından Özel Karakterleri Temizleyelim

WordPress Çöpe Taşınan Yazının Silineceği Süreyi Değiştirelim