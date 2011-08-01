Günümüzde birçok içerik yönetim sistemi (CMS) PHP programlama dili ile yazılmıştır. Ancak PHP ile yazılan her CMS'nin maksimum verimlilikte bir hız sunduğu ise tam olarak doğru değildir. Çünkü bu durumda, optimizasyon olgusu karşımıza çıkar. Bu konu ile ilgili olarak ise PHP OPcache nedir diyecek olursanız da, şu şekilde yanıtlamak isteriz. PHP isteklerini daha hızlı yorumlamak için, önceden derlenmiş olan betiğin kodunu hafızada saklayıp, PHP dosyalarının çağırıldığında daha hızlı tepki vermesini sağlayan bir teknolojidir. Faydaları saymak ile bitmez.

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PHP 5.5 sürümü ile default olarak gelen bu teknolojinin, diğer eski sürümlerde ise manuel olarak kurulması gerekmektedir. PHP isteklerini hızlandırmak için birçok önbellekleme uygulaması da bulunur. Ancak PHP'nin orijinal yazarları tarafından tasarlanan, geliştirilen ve sunulan OPcache bu yöndeki ihtiyaçlarınıza oldukça sağlıklı bir şekilde cevap verebilecek bir teknolojidir.

PHP OPcache Nedir? PHP İsteklerini Hızlandırmak

OPcache teknolojisi ile, örneğin WordPress hızlandırmak da mümkündür. Bildiğiniz gibi WordPress de Automattic firması tarafından MySQL ve PHP ile yazılmıştır. Bu yüzden, WordPress'teki PHP isteklerini hızlandırmak için, OPcache aktive etmek önemli bir faktör. Ayrıca spesifik OPcache ayarları ile sağlıklı bir performans elde edebilmek de mümkün kılınmıştır.

Örneğin, panel olarak Plesk kullanıyor iseniz, OPcache için PHP tarafından önerilen ayarlar aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki ayarlar ile, sağlıklı bir seviyede PHP isteklerinin yorumlanma sürecini daha da hızlandırabilmektesiniz.

opcache.memory_consumption=128

opcache.interned_strings_buffer=8

opcache.max_accelerated_files=4000

opcache.revalidate_freq=60

opcache.fast_shutdown=1



Sonuç olarak, bu içeriğimizde, PHP isteklerini hızlandırmak için PHP'nin OPcache teknolojisi ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. PHP tabanlı bir web siteniz var ise ve Redis, Memcached veya APCu gibi teknolojileri de araştırıyorsanız, OPcache'ye de bir şans vermenizde fayda var. Çünkü PHP 5.5 ile yerleşik olarak geldiği için kolaylıkla kullanım imkânı da sağlanmıştır. Denemenizi öneririz.