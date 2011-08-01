Web sitesi hızını artırmak için gzip teknolojisi oldukça önemlidir. Direkt server tarafında Apache'nin DEFLATE özelliği ile birçok dosya uzantısını sıkıştırabilmek mümkündür. Ancak eğer ki PHP uzantılı dosyaları sıkıştırmak istiyorsanız, bunun için geliştirilen ve oldukça performans alabileceğiniz bir teknoloji mevcut. ZLib adlı bu teknoloji ile, web sitenizdeki sadece PHP uzantılı dosyaları sıkıştırmayı düşünebilirsiniz. Bu durum, sayfanızın boyutunu azaltacağı için, web sitenizin daha hızlı tepki vermesini sağlayabilecektir.

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Plesk'te ZLib Sıkıştırma Açma Nasıl Yapılır?

Plesk'te zlib sıkıştırma açmak için ise, aşağıdaki kodları, Plesk'teki alan adınızın PHP Settings bölümünde yer alan "Additional directives" adlı kutucuğa eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle sorunsuz bir şekilde zlib aktif edilmiş olacaktır.

zlib.output_compression=On

zlib.output_compression_level=1



Not: Sıkıştırma seviyesi 9'a kadar artırılabilir. Ancak bu durum, sıkıştırma algoritmasının değişmesi ile, daha çok kaynak kullanımını beraberinde getirebilir ve aksine hız yerine, yavaşlık durumunu beraberinde getirebilir. Bu yüzden ilgili değeri 1'de tutarak, daha hızlı bir sıkıştırma sağlayabilirsiniz.