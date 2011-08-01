Plesk'te direkt olarak veritabanı adı değiştirme mümkün değil. Yani bu işlem mümkün ancak birkaç aksiyon daha almak gerekiyor. Mevcut veritabanı verisini kopyalayıp, yeni bir isim ile adlandırmak ve ilgili veritabanı adını aktive etmek gerekiyor. Ancak bunlar, zor işlemler değil. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Akabinde, ilgili veritabanına mevcut kullanıcı adınızı ekleyerek, WordPress kullanıyorsanız örneğin, wp-config.php dosyasındaki DB_NAME adını da güncelleyerek, yeni veritabanı adı ile adlandırılmış olan mevcut veritabanınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Güvenlik için ezberlenmesi zor, akılda kalıcı olmayan bir veritabanı adı tercih etmenizde fayda bulunmaktadır.

AYRICA: Plesk Obsidian'da PHP-FPM Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Veritabanı (Database) Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Domains bölümüne giriş yapalım.

2) Alan adımıza tıklıyoruz ardından.

3) Sağdaki Databases bağlantısına tıklayalım.

4) Veritabanımızın altındaki Copy bölümüne giriş yapalım.

5) Yeni bir veritabanı adı belirleyerek, kopyalama işlemini başlatalım.

Sonuç olarak, mevcut veritabanı boyutunuza göre, yeni veritabanı için mevcut veritabanı verilerinizin kopyalama işlemi 5-10 dakika sürebilmektedir. Bu bağlamda biraz bekledikten sonra, yeni veritabanınıza mevcut veritabanı kullanıcısını atayarak, kullanıma sorunsuz olarak devam edebilmektesiniz.