Buradaki yazımda sizlerle, Plesk'te Apache yeniden başlatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idim. Şimdi ise, PHP-FPM yeniden başlatma konusunda bilgi veriyor olacağım. Plesk vasıtası ile PHP-FPM ayarlarında değişiklik sağladı iseniz, servisi yeniden başlatmanız gerekebilir. Bunun için direkt server'ı yeniden başlatmanıza ise hiç gerek yoktur. Tools Settings > Services Management bağlantısına tıklayarak, açılan sayfada, aktive olan PHP-FPM başlığının karşısındaki "Restart" butonuna tıklamanız bu yönde yeterlidir.
Plesk Obsidian'da PHP-FPM Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 07 Kasım 2020 - Yorum: 0
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