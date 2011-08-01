Plesk Obsidian'da PHP-FPM Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Buradaki yazımda sizlerle, Plesk'te Apache yeniden başlatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idim. Şimdi ise, PHP-FPM yeniden başlatma konusunda bilgi veriyor olacağım. Plesk vasıtası ile PHP-FPM ayarlarında değişiklik sağladı iseniz, servisi yeniden başlatmanız gerekebilir. Bunun için direkt server'ı yeniden başlatmanıza ise hiç gerek yoktur. Tools Settings > Services Management bağlantısına tıklayarak, açılan sayfada, aktive olan PHP-FPM başlığının karşısındaki "Restart" butonuna tıklamanız bu yönde yeterlidir.