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Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 04 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?Plesk Obsidian ile Apache için birtakım ayarlar yaptıktan sonra, Apache yeniden başlatma ihtiyacı oluşabilir. Bu yüzden, her seferinde sunucu yeniden başlatma işlemine ise gerek yoktur. Çünkü Plesk'te Apache yeniden başlatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Apache yeniden başlatma yönünde kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. İlgili adımları ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Plesk Obsidian'da "X-Powered-By" Kaldırma Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklıyoruz.

Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

2) Services Management bağlantısına tıklayalım.

Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

3) Web Server (Apache) kısmına geliyoruz.

Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

4) Karşısındaki "Restart" ikonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Plesk Obsidian'da Apache Yeniden Başlatma Nasıl Yapılır?

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