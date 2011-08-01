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Plesk Obsidian'da "X-Powered-By" Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 10 Ekim 2020 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da "X-Powered-By" Kaldırma Nasıl Yapılır?Eğer ki sunucu paneli olarak Plesk kullanıyorsanız, bu bilgi HTTP Headers başlıkları içerisinde "X-Powered-By: PleskLin" şeklinde yer almaktadır. Ancak bu durum, güvenlik bazında olası problemlere yol açabilir ve herkesin direkt kullandığınız paneli öğrenmesine de vesile olabilir. Bu yüzden, Plesk'te X-Powered-By bilgisini kaldırmak için aşağıdaki parametreyi, .htaccess dosyanızın en üst kısmına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ilgili bilgi tamamen kaldırılmış olacaktır.

AYRICA: Plesk Obsidian'da IP Adresini Ana Domaine Yönlendirelim

Plesk Obsidian'da "X-Powered-By" Kaldırma Nasıl Yapılır?

Header unset X-Powered-By

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