Eğer ki sunucu paneli olarak Plesk kullanıyorsanız, bu bilgi HTTP Headers başlıkları içerisinde "X-Powered-By: PleskLin" şeklinde yer almaktadır. Ancak bu durum, güvenlik bazında olası problemlere yol açabilir ve herkesin direkt kullandığınız paneli öğrenmesine de vesile olabilir. Bu yüzden, Plesk'te X-Powered-By bilgisini kaldırmak için aşağıdaki parametreyi, .htaccess dosyanızın en üst kısmına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, ilgili bilgi tamamen kaldırılmış olacaktır.

AYRICA: Plesk Obsidian'da IP Adresini Ana Domaine Yönlendirelim

Plesk Obsidian'da "X-Powered-By" Kaldırma Nasıl Yapılır?