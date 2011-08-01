Şuradaki yazımda, Plesk kalıcı HTTPS aktif etme yönünde bilgi paylaşmıştım. Böyle olunca, IP adresinize de ilk tıklanıldığı zaman, HTTPS aktive olacağı için, hâli ile SSL hatası söz konusu olacaktır. Ancak sizler de benim ve birçok kişi gibi, IP adresini domaine yönlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, .htaccess dosyası yeterli gelmediği için, Plesk Obsidian ile Apache kurallarına müdahale edeceğiz. Aşağıdaki adımları izleyip, uygulayarak, IP adresini domain adresine yönlendirme yönünde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian Şifremi Unuttum! Ne Yapmalıyım?

Plesk Obsidian'da IP Adresini Ana Domaine Yönlendirelim

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklıyoruz.

2) Alan adımıza tıklayalım akabinde.

3) Apache & nginx Settings bölümüne girelim.

4) Additional Apache directives başlığı altındaki iki adet kutucuğa da, aynı olacak şekilde, aşağıdaki kodları ekleyerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^IP\.ADRESI\.BURAYA\.GELECEK$

RewriteRule ^(.*)$ https://www.alanadiniz.uzantisi%{REQUEST_URI} [L,R=301]



Not: Yukarıdaki kırmızı alanları kendi IP adresinize ve site adresinize göre değiştirmeyi unutmayınız lütfen. İşlemleri kayıt edin ve ortalama 15-30 dakika sonra, IP adresinize ilk girişte, ana domaine yönlendirme olacaktır.