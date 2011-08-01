Plesk Obsidian kullanıyorsanız ve giriş şifrenizi unuttu iseniz, bu şifre elbette sunucu bazında değiştirilebilir. Ancak sunucu firmanızdan bu konuda yardım almak yerine, kendiniz şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, bunun için de bir çözüm var tabii ki. Plesk Obsidian'a kayıtlı olan e-posta adresinizi hatırlıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek, şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Eğer hiçbirisi aklınızda yok ise, maalesef o zaman sunucu aldığınız firmaya danışarak sunucu bazında güncelleme yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

Plesk Obsidian Şifremi Unuttum! Ne Yapmalıyım?

1) Plesk giriş sayfasındaki, Forgot your password? bağlantısına tıklayın.

2) Plesk'e kayıtlı olan e-posta adresinizi girin.

3) Send butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.