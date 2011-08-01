Kullandığınız yazılıma ait veritabanı boyutunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Plesk Obsidian ile, hiçbir şekilde phpMyAdmin'e giriş yapmadan, direkt arayüz ile veritabanı boyutu öğrenmek mümkün kılınmıştır. Eğer Plesk Obsidian'da veritabanı boyutu öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, veritabanı üzerinde tutulan tabloların toplam olarak ne kadar yer kapladığını oldukça kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

1) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayın.

2) Alan adınıza tıklayın.

3) Sağ menüdeki Databases sekmesine tıklayın.

4) Size adlı bölümde veritabanı boyutunu görebilirsiniz.