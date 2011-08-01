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Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:20 - Tarih: 10 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu ÖğrenelimKullandığınız yazılıma ait veritabanı boyutunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Plesk Obsidian ile, hiçbir şekilde phpMyAdmin'e giriş yapmadan, direkt arayüz ile veritabanı boyutu öğrenmek mümkün kılınmıştır. Eğer Plesk Obsidian'da veritabanı boyutu öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, veritabanı üzerinde tutulan tabloların toplam olarak ne kadar yer kapladığını oldukça kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

1) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

2) Alan adınıza tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

3) Sağ menüdeki Databases sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

4) Size adlı bölümde veritabanı boyutunu görebilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Veritabanı Boyutunu Öğrenelim

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