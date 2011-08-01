Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:36 - Tarih: 13 Eylül 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye ZorlayalımWordPress'te HTTPS yönlendirmek için, .htaccess komutları söz konusu. Ancak bazen, alt dosyalarda HTTPS yönlendirmesi aktive olsa da, HTTP de aktif durumda kalıyor. Bunun önüne geçebilmek adına, Plesk Obsidian'da ana alan adınızı sadece HTTPS kullanımına zorlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk Obsidian kalıcı HTTPS aktif etme yönünde bilgi edinebilir, alan adınızın her zaman, sadece HTTPS kullanmasını sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayalım.

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

2) İlgili alan adımıza giriş yapalım.

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

3) Hosting Settings bölümüne giriş yapalım.

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

4) Security başlığı altındaki, "Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS" kutucuğunu işaretleyerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri