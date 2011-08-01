WordPress'te HTTPS yönlendirmek için, .htaccess komutları söz konusu. Ancak bazen, alt dosyalarda HTTPS yönlendirmesi aktive olsa da, HTTP de aktif durumda kalıyor. Bunun önüne geçebilmek adına, Plesk Obsidian'da ana alan adınızı sadece HTTPS kullanımına zorlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk Obsidian kalıcı HTTPS aktif etme yönünde bilgi edinebilir, alan adınızın her zaman, sadece HTTPS kullanmasını sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

Plesk Obsidian'da Alan Adımızı HTTPS'ye Zorlayalım

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayalım.

2) İlgili alan adımıza giriş yapalım.

3) Hosting Settings bölümüne giriş yapalım.

4) Security başlığı altındaki, "Permanent SEO-safe 301 redirect from HTTP to HTTPS" kutucuğunu işaretleyerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.