FileZilla kullanarak sorunsuz bir şekilde FTP erişimi sağlanabilir. Ancak FTP erişimini daha güvenli kılmak adına, sadece FTPS bağlantılarına izin vermek, oldukça faydalı olacaktır. Bu şekilde SSL şifrelemesi ile FTP bağlantısı gerçekleşeceği için, bağlantınız daha da güvenli olacaktır. Plesk Obsidian ile sadece FTPS bağlantılarına izin verecek şekilde ayarlama yapabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, FTP güvenliğini sağlama yönünde aksiyon alabilirsiniz. Konu ile ilgili buraya tıklayarak Plesk'in resmi içeriğine de göz atabilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian Şifremi Unuttum! Ne Yapmalıyım?

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) Security Policy bağlantısına tıklayın.

3) "Allow only secure FTPS connections" seçeneğini onaylayın ve işlemleri kaydedip, daha güvenli FTP bağlantıları gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde, FTP güvenliğini sağlamak ile ilgili Plesk Obsidian kullanarak bir konfigürasyon sağladık. FTP bağlantılarınızın güvenliği için sadece FTPS bağlantılarına izin vermenizi, önemle tavsiye edebiliriz.