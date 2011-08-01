Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 09 Temmuz 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini SağlayalımFileZilla kullanarak sorunsuz bir şekilde FTP erişimi sağlanabilir. Ancak FTP erişimini daha güvenli kılmak adına, sadece FTPS bağlantılarına izin vermek, oldukça faydalı olacaktır. Bu şekilde SSL şifrelemesi ile FTP bağlantısı gerçekleşeceği için, bağlantınız daha da güvenli olacaktır. Plesk Obsidian ile sadece FTPS bağlantılarına izin verecek şekilde ayarlama yapabilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, FTP güvenliğini sağlama yönünde aksiyon alabilirsiniz. Konu ile ilgili buraya tıklayarak Plesk'in resmi içeriğine de göz atabilirsiniz.

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

AYRICA: Plesk Obsidian Şifremi Unuttum! Ne Yapmalıyım?

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

2) Security Policy bağlantısına tıklayın.

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

3) "Allow only secure FTPS connections" seçeneğini onaylayın ve işlemleri kaydedip, daha güvenli FTP bağlantıları gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

Plesk Obsidian ile FTP Güvenliğini Sağlayalım

Bu içeriğimizde, FTP güvenliğini sağlamak ile ilgili Plesk Obsidian kullanarak bir konfigürasyon sağladık. FTP bağlantılarınızın güvenliği için sadece FTPS bağlantılarına izin vermenizi, önemle tavsiye edebiliriz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri