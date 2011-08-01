WordPress'te yazı sayfalama ve yazı içi sayfalama özelliklerine ek olarak, bir de yorum sayfalama özelliği bulunur. Eğer ki blogunuza çok sayıda yorum geliyor ise, bu yorumları sayfalandırmak mantıklıdır. Eğer ki blogunuzda zaten yorum sayfalandırma özelliğini kullanıyorsanız, varsayılan olarak bu bağlantıların elbette başlıkları bulunur. Ancak dilerseniz, yorum sayfalama başlıklarını değiştirmek mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodları, temanızın comments.php dosyasındaki tercih ettiğiniz alana eklemeniz ve kırmızı kısımları kendi istediğiniz şekilde değiştirmeniz de yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Filtreleri Admin Panel ile Sınırlamak

WordPress'te Yorum Sayfalama Başlıklarını Değiştirelim