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WordPress'te Filtreleri Admin Panel ile Sınırlamak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:35 - Tarih: 17 Ocak 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te Filtreleri Admin Panel ile SınırlamakWordPress üzerinde bir eklenti geliştiriyorsanız veya mevcut bir eklentiyi kendinize göre değiştiriyorsanız, bazı filtreleri yalnızca admin panel ile sınırlamak, sadece admin paneli için geçerli olmasını isteyebilirsiniz. Yani ilgili fonksiyonların yalnızca yönetim panelinde aktif olmasını arzu edebilmektesiniz. Bu işlemler için ise, aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz. WordPress'teki is_admin adlı parametre, ilgili filtrelerin yalnızca admin paneli için geçerli olmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki kırmızı alana ilgili kodları ekleyebilirsiniz.

AYRICA: WordPress Admin Paneli Yavaş Sorunu ve Kesin Çözümü

WordPress'te Filtreleri Admin Panel ile Sınırlamak

if ( is_admin() ) {
Filtre ve fonksiyonlar buraya gelecektir.
}


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