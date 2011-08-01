MySQL Query Cache Nedir? SQL Sorgularını Hızlandırmak

Oldukça sağlam ve hızlı bir veritabanı yönetim sistemi olan MySQL ile çalışıyorsanız, ki dünya üzerinde milyonlarca veritabanı MySQL kullanmakta, SQL sorgularını hızlandırma yönünde de soru işaretleriniz olabilir. Örneğin web sitenizin yoğun kaynak kullanması, sorguların yavaş çalışması durumunu beraberinde getirebileceği gibi, WordPress gibi CMS (İçerik Yönetim Sistemi) kullanımlarında, üçüncü parti eklentiler ile mevcut hızı maksimize etme çabası, daha da CPU yüküne yol açabilmektedir. Bu yüzden aslında, MySQL tarafından sunulan bir teknoloji olan query_cache ile SQL sorgularını hızlandırmak mümkündür.

AYRICA: phpMyAdmin MySQL Performans Uyarılarını Dikkate Alalım

Query Cache nedir, gibi bir soru işaretiniz mevcut ise, şu şekilde yanıtlayabiliriz, SELECT sorgularının tekrar tekrar yeniden çalışmaması adına, bu tür sorgular çağrıldığında, SQL sorguları hafızaya alınır ve tekrar aynı şekilde çağırılır ise, bu sorgular direkt önbellekten getirilerek, oldukça fazla hız elde edilir.

Ancak bir UPDATE işlemi yapıldığında, güncelleme sağlanır ve dinamik içerikler ve/veya yeni eklenen içerikler de sorunsuz olarak görüntülenir. Yani Query Cache ile örneğin PHP tabanlı web sitenizin SELECT sorgularının daha hızlı sonuç vermesini, daha hızlı tepki vermesini sağlayabilirsiniz.

Doğru Query Cache Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle phpMyAdmin ile örneğin, aşağıdaki sorguyu çalıştırın. İlgili sonuç "YES" yanıtını döndürüyor ise, bu durumda, sunucunuzda ilgili teknoloji aktive durumdadır.

SHOW VARIABLES LIKE 'have_query_cache';



Ancak... İlgili query_cache_size değeri ise "0" yine servis çalışmayacaktır. Bunun için, aşağıdaki parametreleri, my.cnf dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. SET GLOBAL ile direkt parametreleri tanımlayabilirsiniz. Ancak sunucunuz restart edildiğinde, tanımlanan değerler geçersiz kalacaktır. Kalıcı olarak aksiyon almak adına, aşağıdaki değerleri, direkt my.cnf dosyasına eklemeniz veya sunucu aldığınız firmadan talep etmeniz yeterli olacaktır.

query_cache_size=134217728

query_cache_type=1

query_cache_limit=1048576



Bu içeriğimizde sizlerle, mysql query cache nedir ve query cache nasıl kullanılır, gibi sorulara yanıtlar vermeye çalıştık. Özellikle web sitenizin istatistikleri fazla ise ve sorgularınızı daha da hızlandırmak için kesinlikle query_cache teknolojisinden yararlanmayı düşünebilirsiniz. Böylelikle, ücretsiz bir şekilde web sitenizi birkaç konfigürasyon ile daha da hızlandırabileceksiniz.